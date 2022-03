Trabajadores de Aduanas denuncian falta de pagos 

Trabajadores de Aduanas en México, incluyendo los de Veracruz, acusaron que se están violentando derechos laborales desde la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).Los empleados expusieron que, desde la entrada en vigor de la ANAM, el 1° de enero de este año, comenzaron los problemas con sus pagos quincenales debido a que empezaron a retrasarlos.Además, indicaron que a la fecha no se están pagando sus créditos hipotecarios, aunque los descuentos se han seguido realizando.Cabe recordar que esta semana a nivel nacional se dio a conocer que más de 400 empleados perderán su trabajo en las aduanas fronterizas norte y sur del país a partir del 1° de abril.De acuerdo con información que circuló a nivel nacional, las plazas vacantes serán ocupadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Marina, quienes no han desempeñado con anterioridad un puesto similar o no cuentan con la experiencia que el puesto requiere.“Nos acabamos de dar cuenta que desde hace tres quincenas, o sea desde que realmente somos ANAM, no han pagado el crédito del FOVISSSTE”, recriminaron los trabajadores aduanales al agregar que el servicio médico del ISSSTE no está siendo brindado por esta situación.Es decir, aseguraron que sí están viendo sus descuentos en el pago de nómina pero los créditos no están siendo depositados.Acusaron que otros empleados han encontrado que sus créditos están deshabilitados y en el caso de quienes tenían uno en el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), están en la misma situación.Incluso, para aquellos empleados que son sujetos a embargos les hicieron los descuentos pero no se depositó el dinero a los beneficiarios.Los trabajadores se mostraron en desacuerdo puesto que es la primera vez en 17 años que se presenta una situación de esta magnitud.“Usted disculpe pero no hay quincena por ahora. Es que creímos que era sólo cambiar de nombre a la institución y que se hacía en un par de días”, han ironizado los trabajadores, quienes difundieron la situación por redes sociales.Cabe recordar que en la última entrega de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, para el caso de la aduana de Veracruz, uno de los puertos marítimos más importantes en el país, el equipo tecnológico es obsoleto e inservible, como el caso del detector de drogas.La ineficiencia del personal, de acuerdo con la ASF, es debido a que es insuficiente y las jornadas se extienden hasta por 16 horas, de ahí que se han generado errores u omisiones en las actas, la calificación del pedimento y la toma de muestras.La ASF reconoció que, de las 49 aduanas, fue el puerto de Veracruz el que dejó la mayor recaudación en el Golfo de México, con 87 mil 539 millones de pesos, monto superado sólo por la aduana de Manzanillo, con 97 mil 617 millones lo que la convirtió en la de mayores ingresos en el Pacífico.