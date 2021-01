Trabajadores de base del Ayuntamiento de Jamapa exigen pago de prestaciones

En el Ayuntamiento de Jamapa, trabajadoras de base, exigen pagos de sus prestaciones que la actual administración les adeuda desde el 2018, mencionan haber voluntad por parte de la nueva Alcaldesa, pero no hay dinero, por lo que esperan en días próximos les resuelvan.



En un Documento enviado en el mes de diciembre a la nueva Presidenta Municipal de Jamapa, Martha Montero Villalvazo, las doce empleadas solicitan el pago de al menos las prestaciones que se les debe por el año 2020, como lo es el pago completo del aguinaldo, estímulo por cumpleaños, por el día del empleado y ayuda para útiles.



Mary Villalvazo, una de las agraviadas, aseguró que tras la muerte de la anterior alcaldesa Florisel Ríos, la actual presidenta habría recibido la administración con muchas deudas, por lo que esperarán a reunirse nuevamente con Martha Montero para llegar a un acuerdo.



"Estamos en negociación, se supone que en próximos días (enero) nos van a liquidar todo lo que está pendiente, pero te puedo decir que vamos bien, entendemos que la situación fue bastante difícil." argumenta Mary.



Toda vez que las 12 empleadas mantienen una demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por las prestaciones del 2018 que no les han sido entregados, señalan que como las oficinas del (TECA) no han abierto del todo, por lo que esa demanda está detenida.



“…solicitar el pago de las prestaciones bajo convenios del año 2018 Y 2020, ya que mediante sesión de cabildo No. 11 de fecha 30 de marzo de 2020 dicha sesión se realizó con todo el cuerpo de edilicio, acordando hacer efectivo dicho pago”, señala el documento.



Se trata de Albina Oropeza González, Santa Martínez Ruiz, Adelaida Pérez Herrera, Esther Ruiz Rodríguez, María De Los Ángeles Villalvazo Cabrera, Teresa Romero López, Balbina Vela Pérez, Nilvia Pérez Montalvo, Rosangela Villalvazo Cabrera, María De Los Ángeles Álvarez Covarrubias, Bertha Aurora Rodríguez Duarte Y Narcisa Díaz Toledo, las demandantes.



Las empleadas manifiestan agradecimiento hacia la actual presidenta, ya que después de 3 años, alguien les obsequió a trabajadores por igual, una canasta navideña, gesto que agradecen pues con Florisel Ríos Delfín hoy occisa alcaldesa, nunca recibieron gratitud, señalan.