Empleados de la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se manifestaron esta mañana afuera de la dependencia quejándose de que no se les han pagado sus aguinaldos que esperan desde el 15 de diciembre y el plazo legal para su cumplimiento venció ayer 20.Son cerca de 120 trabajadores quienes no han recibido esta prestación de ley.Durante la protesta, el jefe de la CAEV, Bruno Atmil Salamanca Esparza, fungió como mediador de la sede en Xalapa. La resolución fue que el próximo viernes 24 de diciembre quejosos recibirán el pago de este beneficio en cumplimiento de la ley.Ante tal promesa, los líderes de los trabajadores señalaron que esperarán y, de no obtener el citado aguinaldo, volverán a manifestarse exigiendo esta prestación que por ley les corresponde.