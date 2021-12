Trabajadores de CAEV Acayucan vuelven a protestar por falta de aguinaldo

Empleados de la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se volvieron a manifestar esta mañana afuera de la dependencia en protesta porque no se les cumplió con el pago de aguinaldo, mismo que debió reflejarse desde el día 15 de diciembre, sin embargo prometieron dárselos a más tardar el 24 de diciembre, pero al ver que no les depositaron nada decidieron volver a manifestarse de manera pacífica.Aunque en esta ocasión los manifestantes eran menos que la primera vez, desconociendo su dirigente el motivo por el cual no se presentaron, esperan que la dependencia estatal les resuelva lo más pronto posible, pues es la primera vez que no les cumplen con esta prestación que por Ley les corresponde.Fue el 21 de diciembre, al vencer el término estipulado por ley para el pago de esta prestación, se manifestaron para exigir el pago, a lo cual les mencionaron que el 24 les realizarían el pago. Sin embargo, no les fue depositado.Los manifestantes estarán en las oficinas operadoras de Acayucan sin afectar el cobro del servicio, para ejercer presión sobre el pago de su aguinaldo.