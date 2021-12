Trabajadores de CMAS Coatzacoalcos, en paro por falta de pago de prestaciones

Trabajadores sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) se manifestaron en las oficinas para denunciar retraso en el pago de fondo de ahorro, a jubilados, aunado a plazas que no han sido cubiertas.La secretaria general del sindicato, María de la Cruz Acosta Cabrera, destacó que este 28 de diciembre se tenía acordada una reunión con representantes y directivos de CMAS y estos no se presentaron.Ante ello se tomó la decisión de manifestarse este miércoles en espera de soluciones."Este paro es porque deben prestaciones que debieron darse el 20 diciembre, es el fondo de ahorro, días económicos, el 30 vence la compensación administrativa. Firmamos una minuta de acuerdo para reunirnos ayer para dar respuesta y finiquitar y no cumplieron", expuso.Por la situación 486 trabajadores están siendo afectados, además de 26 jubilados a los que se les adeuda hasta 4 o 5 millones de pesos que datan desde el 2019.Asimismo, refirió que no les han entregado uniformes."Esta administración ya se va y Amado Cruz Malpica debe estar enterado del problema que les están dejando. No dan la cara, ayer nadie nos buscó y aquí está la minuta", dijo.Actualmente hay dos emplazamientos a huelga por revisión y violaciones al contrato colectivo.Los manifestantes permanecerían bajo protesta hasta ser recibidos por Jaime Martínez Web, director de CMAS.Advirtieron que no afectarían la operación de las oficinas y únicamente los administrativos de confianza no tendrían derecho a ingresar."Son 16 plazas de compañeros fallecidos que también se deben cubrir. No nos quieren contratar a la gente, no estamos ampliando plantilla pero ellos si contrataron gente de confianza", finalizó.