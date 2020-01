Trabajadores de compañías subcontratadas exigen que PEMEX pague contratos

Por más de dos horas fueron bloqueados los accesos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicados en la colonia Loma Bonita, ante el reclamo de trabajadores del consorcio PROTUVARC, donde tres empresas tienen contratos con la empresa productiva y desde hace ocho meses no reciben el pago de sus servicios subcontratados.



Antes de culminar la jornada laboral del horario matutino en las instalaciones de PEMEX, correspondientes en las puertas uno, dos y tres, los inconformes bloquearon estos accesos para evitar que los trabajadores de confianza y sindicalizados de PEMEX entraran o salieran.



Estas acciones de presión social fueron realizadas por empleados del consorcio PROTUVARC, del cual tres empresas mantienen un contrato de licitación con la empresa productiva.



Advirtieron algunos de los trabajadores que desde hace tres meses dejaron de recibir sus salarios, luego que fueron informados por sus jefes inmediatos que PEMEX no ha cumplido con el pago de los servicios de estas empresas.



Mencionaron que la situación ha sido insostenible ya que no tienen dinero para acudir a sus centros de trabajo, luego que desde hace tres quincenas dejaron de percibir sus salarios.



Estiman mil empleados de la plantilla que conforman estas compañías que tienen contrato con PEMEX y piden solución a estos adeudos que contemplan como millones de dólares y aseguraron que hacen uso de su derecho a protestar de manera pacífica, pese a que se irrumpió con la actividad de los empleados directos de PEMEX.



Dieron a conocer que estas compañías han tenido diálogo con funcionarios de la empresa productivo donde sólo han logrado promesas de trabajo que simplemente se incumplen, siendo que son proveedores de PEMEX.



El bloqueo de los accesos concluyó dos horas y media después, con un nuevo acuerdo de posible promesa de pago.



Una trabajadora, Blanca Forest, acusó al Gobierno Federal, al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ante la informalidad con la cual se trabaja al interior de PEMEX, dejándose a familias sin empleos y considera sentirse defraudada por el mandatario nacional.