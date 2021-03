Trabajadores de eventos y fiestas de Xalapa marcharán para demandar apoyos

Meseros, dueños de salones de eventos, músicos, banqueteros y payasos de Xalapa anunciaron una marcha pacífica para este miércoles, con la que solicitarán al Gobierno del Estado que les permitan reanudar sus actividades ante la crisis económica que impera en el sector a causa de la pandemia de COVID-19.



"Vamos a salir de Teatro del Estado a las 9 de la mañana, nos vamos a dirigir hacia Ávila Camacho, Zaragoza, Primo Verdad, hasta llegar a la plaza Lerdo. Ahí vamos a solicitar a nuestros gobernantes una mesa de trabajo donde se pueda resolver esta situación que es grave".



Señalaron que al ser catalogados como áreas de entretenimiento y eventos masivos, no han podido iniciar actividades y cientos de familias están en un colapso económico.



"Ya no podemos más; llevamos un año de esta pandemia. Muchos se han dedicado a vender comida y ya no podemos sostenernos de esta forma. Hacemos un llamado a todos los que se dediquen a estas actividades", comentó Claudia Pulido, representante de Servicios de Eventos.



De igual forma, el secretario general del Sindicato Único de Sonideros del Estado de Veracruz, Rigoberto Salas Hernández, criticó que a los establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, se les esté permitiendo operar con gran aforo, por lo que exigieron tener las mismas oportunidades de trabajar pero con responsabilidad.



"No estamos en contra de este rubro, solamente queremos igualdad. Tenemos actividades similares. A los que somos mayores de edad, ya no podemos buscar otro trabajo".



Argumentaron que al no tener un salario fijo, es difícil poder subsistir y más cuando no hay una fecha para que la contingencia sanitaria concluya.



"Sólo pedimos que podamos tener un aforo del 33 por ciento. Nos comprometemos a tener todas la medidas sanitarias. Queremos trabajar como los están haciendo otras áreas", expresaron.