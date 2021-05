Trabajadores de Gobierno del Estado denuncian que financieras se exceden en cobros

Lic. Joaquín Rosas Garcés

Director del Periódico Al Calor Político



Por medio de la presente, me dirijo a Usted, para hacerle llegar información de una situación que está aquejando gravemente a un buen número de trabajadores del Gobierno del Estado, que vulnera el derecho humano a percibir un salario íntegro y que demuestra que los jefes de medios y altos niveles tienen intereses personales y económicos de por medio.



Se trata de las financieras que, violentando la Ley, hacen descuentos a todas luces ilegales pues fincan en las nóminas de a dos y hasta cinco descuentos, además de también hacerlo por la vía de la domiciliación, dejando a los trabajadores sin su sustento quincenal y sin tener para cubrir los gastos de un abogado que pelee por sus derechos.



Es que estas financieras manejan a su antojo los contratos y no respetan las cantidades que los trabajadores se comprometen a pagar de manera quincenal, pues cada quincena varían y los montos crecen con cada bono que llega al trabajador, provocando que ni cuando cae una cantidad extra la persona pueda solventar sus gastos vitales.



Aunado a esta problemática está el hecho de los descuentos que se hacen debido al robo de identidad de los trabajadores, pues existen asesores que para hacer la cotización piden los datos; y si el incauto cae resulta que te van apareciendo cada vez más descuentos en la nómina o domiciliaciones bancarias, siendo cada vez más los trabajadores que son víctimas de estas empresas usureras.



Como resultado, cada vez más personas se acercan a los entes pagadores como la Secretaría de Finanzas y Planeación y Recursos Humanos de SESVER a solicitar ayuda y que quiten los descuentos para al menos poder negociar con las financieras sus pagos sin que hagan tanta mella en su salario sin que tengan una respuesta positiva y humana, sino al contrario quieren regañar y dar clases de moral al trabajador por el hecho de haber pedido un préstamo o haber caído en esa trampa.



Como si fueran los dueños del salario de los trabajadores ellos deciden qué hacer y hasta dónde permitirle sus fraudes a las financieras, pues sin duda ellos son los que autorizan que estas accedan a esas nóminas de manera libre y que además les dan el pitazo cuando va a llegar algún bono al trabajador para poderle quitar todavía más de lo debido, pues como ya lo mencioné, hacen cobros que se exceden y que dejan en el desamparo a los trabajadores y sus familias, cuando por Ley esto es indebido.



En el gremio que es víctima de esta usura es bien sabido que, los mismos asesores de las financieras lo han expresado, los jefes encargados de las Áreas de Recursos Humanos de todo el Gobierno Estatal reciben cuotas por parte de estas financieras a fin de que aunque haya algún recurso legal de por medio ellos no permitan que se quiten los descuentos, siendo capaces incluso de desacatar un fallo judicial, algunas veces por pleno desconocimiento de la Ley y otras por tener un interés personal y económico.



Por todo lo anterior pido que se investigue a fondo para saber por qué se le niega ayuda al trabajador y se permite esa usura.



Sin más por el momento le pido que haga pública esta queja ya que son muchos los trabajadores que están en esta situación, al mismo tiempo le solicito que mantenga en anonimato mi identidad, así como mi correo electrónico, ya que por obvias razones temo represalias.



Saludos cordiales y de antemano gracias.