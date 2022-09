Trabajadores de Hospital Regional Río Blanco realizan protesta

Trabajadores de contrato del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), protestaron esta mañana afuera del nosocomio para denunciar que Recursos Humanos les notificó que ya no serían requeridos sus servicios, esto a pesar de que fue personal que estuvo en área COVID-19; los afectados son alrededor de 20.Los denunciantes dijeron que desde un poco más de cuatro años están trabajando en este hospital, que cada tres meses les renuevan su contrato e incluso el pasado martes les llamaron para firmar por tiempo indefinido, pero para el 17 de septiembre fueron notificados que ya no eran parte de la plantilla laboral del HRRB.Los quejosos son de las áreas de mantenimiento, camilleros, administrativos y un médico. Ellos pidieron la intervención del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, para que se les otorgue un nuevo contrato, pues aseguraron que a pesar del riesgo que significaba la pandemia, dieron el servicio a los pacientes.Asimismo, en voz del enfermero José Carlos Blass, denunciaron que aún y cuando ellos laboran para una institución de salud, no cuentan con seguridad social, ni servicio médico en el ISSSTE.“El señor Presidente de la Republica prometió que pasando lo de la pandemia todo aquel contrato que había estado en área COVID-19, iba a ser basificado, nosotros pedimos su apoyo para que los compañeros retornen a sus trabajos, porque tienen familia y están laborando muy bien, le pedimos que nos echen la mano para los compañeros que han trabajado cuatro o cinco años aquí”.Externaron que las autoridades de salud no han querido dar la cara a los empleados, ni siquiera les han informado por qué ya no les renovarían su contrato.Tanto el enfermo como sus compañeros expresaron que no permitirán que sigan abusando de ellos. De igual forma advirtieron que aún y cuando los números de pacientes con COVID-19, han venido a la baja, sigue dándose la atención, pero ahora se hará con menos personal tras el despido de estos trabajadores de contrato.