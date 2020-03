Trabajadores de la SEV deberán laborar de manera normal pese a contingencia 

Resulta que en la SEV, los trabajadores sindicalizados gozan de muchos privilegios.



Puse se acaba de dar la indicación, por parte del Secretario de Educación, que el personal que entró con esta administración deberá laborar de manera normal, pese a las indicaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. No importa si no estás en un área sustantiva, todos a trabajar normal.





Tal parece que a nuestros “líderes políticos” le importa un comino la salud de sus trabajadores y es más importante sacar la chamba. Obviamente no lo hicieron por escrito, sólo mandaron a sus secuaces a informar a las áreas.



