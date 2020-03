Trabajadores de la UNTyPP marchan en protesta por despido de 15 agremiados

Pese a las recomendaciones hechas por las autoridades ante la contingencia nacional que se vive en el país, integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) marcharon en el marco del aniversario de la Expropiación Petrolera en Coatzacoalcos.



En el lugar dijeron que la protesta en esta ocasión fue por la suspensión de decenas de sus compañeros en Coatzacoalcos, que de manera injusta fueron despedidos hace casi 15 días.



Los petroleros reprocharon que en esta fecha, Petróleos Mexicanos (PEMEX) dejó sin trabajo a más de 50 empleados y no descartaron que haya más ceses debido a la reestructura en PEMEX Transformación Industrial en el sur de Veracruz.



“Sabemos de buenas fuentes que hay más personal que está fuera de las estructuras que es susceptible de ser despedido. ¿Qué significa eso? Que hicieron sus estructuras a nivel de PEMEX TRI, aquí en la zona y escogieron a sus allegados. Desconocidos y los que no están en la estructuras son susceptibles de ser liquidados”, señaló el secretario de organización de la UNTyPP, Didier Marquina Cárdenas.



En entrevista, criticó que pese a que la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle García, les ofreció una solución a cada afectado, no ha habido respuesta a casi 15 días.



Y es que a las afueras del edificio administrativo de PEMEX hay un plantón desde hace casi tres semanas.



“Solamente se les citó a los compañeros para tomarles sus datos como si fuera una entrevista de trabajo por primera vez. Es lamentable, la verdad”.



“De cualquier manera, para demostrar la voluntad de los trabajadores afectados, se presentaron, dieron la información que les pidieron y les dijeron que esa información se iba a enviar a la Ciudad de México. A la fecha no ha habido ninguna respuesta, prometieron revisión caso por caso y no ha habido ninguna respuesta. Tal parece que nos tomaron el pelo, no quisiéramos creerlo pero no han dado ni siquiera una llamada”, expresó.



Marquina Cárdenas lamentó que el panorama para PEMEX sea poco alentador e incluso, puso en duda la reactivación de la cadena de fertilizantes, pese a los anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Además, recordó que las refinerías del país apenas operan al 40 por ciento de su capacidad y en complejos como Pajaritos ha habido baja de personal.



“Eso está en veremos, es una empresa que estaba completamente hecha chatarra. Se requiere un gran trabajo de rehabilitación, está en camino”, concluyó.