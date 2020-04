Trabajadores de Limpia Pública, héroes anónimos que recorren las calles de Xalapa

Aunque son 525, 120 se retiraron porque son parte de la población más vulnerable ante la pandemia del coronavirus COVID-19, pero el resto, los 400 trabajadores de Limpia Pública de Xalapa, recorren las calles, arriesgando su salud y su vida.



“Son los héroes anónimos de Limpia Pública”, me dice su líder, el secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana, Guillermo Caballero de Jesús. “Ahorita estamos trabajando con normalidad, pero la próxima semana se reorganizarán las rutas para abarcar más con el personal que se quede de guardia”, adelanta.



Montados en el camión 172, Carlos Alberto Cortés, Adrián Benítez, Juan Cortés y Antonio Hernández, recorren, entre otras, las colonias Reforma y Francisco I. Madero, dos de las casi 600 con las que cuenta esta capital.



Trabajan con dedicación y esmero, animados, sin temor, acostumbrados a los virus y las bacterias, dice Antonio Hernández. Aunque saben que su trabajo es riesgoso, por todo el tipo de cosas que la gente tira sin cuidado –jeringas, material de curaciones, cristales, botellas rotas, medicamento descompuesto, etcétera– saben que ahorita el riesgo es mayor por la pandemia del COVID-19.



Saben que en Xalapa ya hay tres casos positivos de este coronavirus –de los 40 que existen en todo el estado– y que 64 sospechosos están resguardados en sus casas u hospitales.



–¿No les da miedo?, le pregunto a Antonio Hernández. Y parado, entre dos postes, en la prolongación de Las Hayas, me contesta que por él no tiene miedo, pero sí, por su familia.



“Tengo dos hijas chicas y sí me da un poco de temor todo esto lo que está pasando”.



Él, añade, ya ha estado “más enredado con virus y bacterias”, convive con ellas en su día a día, pero la familia no, ellos tienen una dinámica de vida diferente.



Juan Cortés comenta que han tomado medidas y que el Gobierno municipal les ha dado tapabocas y guantes, pero que al momento del trabajo, se les pegan y les resultan imprácticas.



–¿Están conscientes que corren un riesgo? “Claro que sí y más nosotros, que estamos aquí entre la cochinada”.



Además de los tapabocas y los guantes, al llegar a su centro de trabajo se lavan las manos con agua, jabón, gel sanitizante y les toman la temperatura.



Antonio Hernández dice que saben que corren un riesgo mayor, “pero seguimos trabajando, para que no se haga más problemática la contingencia de ahorita”.



– ¿Qué le pedirán a los ciudadanos? Que nos tengan paciencia, cuando podamos pasar estaremos dando el servicio como se debe. Paciencia, porque es algo que yo no queda en nosotros, es algo que ya es a nivel mundial



Toño Hernández, conductor de la unidad 172, pide a los ciudadanos que tomen más precauciones al sacar su basura, que sean más conscientes. No solo que esperen el toque de la campana, también que cierren bien sus bolsas y que tengan cuidado con las cosas que tiran.



Insiste en que ellos, como trabajadores de limpia pública, conviven de manera permanente con virus y bacterias. “Estamos en esto desde hace muchos años.



– ¿Crees que están inmunes?



– No inmunes, pero nuestras defensas son más fuertes, porque cada día convivimos con bacterias, con virus, con todo esto. Ya para nosotros es algo normal. Nuestras defensas son un poco más fuertes que el resto de las personas. No estamos exentos de todo esto que está pasando, pero ni modo, tenemos que seguir trabajando, por el bien de la ciudadanía, para que no se complique todo (la situación)”.



Así, piden a los ciudadanos ser más conscientes. “Nosotros somos el sostén de una familia. Si no trabajamos, no comemos. Tenemos un seguro, pero el reciclaje también es un sustento. Si estamos incapacitados, no lo tenemos. Que sean más conscientes, porque como trabajadores, al fin de cuentas somos humanos también. Tenemos familia que depende de nosotros. Aquí somos cuatro familias en riesgo”, explica.



Sin embargo, orgulloso, dice que aquí seguirán con la camiseta puesta. “Aquí seguimos dando el servicio mientras podamos y vamos a seguir adelante, a pesar de la contingencia. Respeten el toque de campana en cuanto podamos pasar porque ahorita está la cosa bien difícil. Limpia pública con la camisa bien puesta con la ciudadanía”, concluye.



JEFE DE MANZANA, RECONOCE SU TRABAJO



Por su parte, Rodolfo Hernández Rivera, jefe de manzana en la calle de Las Hayas, pide a los ciudadanos que sean conscientes “con nuestros amigos que recogen la basura. Son trabajadores que se están exponiendo, están exponiendo su vida”.



“Soy demasiado exagerado pero vamos a apoyarlos con todo lo que más podamos. Es gente de mucho valor, que en estos momentos tan difíciles, están demostrando su lealtad institucional a las autoridades municipales. Ojalá la autoridad les reconozca esta gran labor que están haciendo”, añade.



Dice que de manera permanente ha invitado a los vecinos a que no saquen la basura hasta que no suene la campana. “Que seamos conscientes, que no saquen su basura. Y otro, que tomen las precauciones necesarias que la autoridad federal nos está dando. Que no crean en rumores o chismes. Que solo crean lo que la autoridad nos informa”.



“Están haciendo una gran labor, exponiéndose, soy exagerado, exponiendo su vida, porque está difícil la situación”, finaliza.