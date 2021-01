Trabajadores de TELMEX temen por su jubilación

Jubilados y trabajadores activos de Teléfonos de México (TELMEX) protestaron en la plaza Lerdo de Xalapa para defender su Contrato Colectivo.



De acuerdo con Héctor Amaro Salazar, jubilado de TELMEX, la empresa ha propuesto desaparecer el “pasivo laboral”, por lo que la pensión de los jubilados a nivel nacional estaría en riesgo.



“Lo que ha venido cocinando Carlos Slim, es que ya no haya jubilación, sino cuando se llegue a la edad de 70 años, pues ya no lo jubilen, sino lo liquiden. Quieren aniquilar nuestro Contrato Colectivo de Trabajo".



Asimismo, comentó que desde hace dos años al personal activo no se le otorga el reparto de utilidades.



"Somos todos los telefonistas afectados, porque se ha descapitalizado Teléfonos de México. Ante una quiebra, siempre se van hacia los pasivos".



Amaro Salazar indicó que continuarán las protestas por parte de telefonistas para evitar la posible desaparición del Contrato Colectivo de Trabajo, que en el caso de Xalapa afectaría a alrededor de 500 compañeros entre jubilados y activos.



"Nos deben muchas vacantes. Queremos que se nos devuelvan las Afores de nuestros compañeros y el fondo de pensiones. La familia Slim tomó el fondo de pensiones de los trabajadores y las Afores para la construcción de aereopuerto de Texcoco", acusó.