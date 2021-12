Trabajadores del Ayuntamiento de Alvarado reclaman aguinaldo

Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Alvarado mantienen una protesta en el Palacio Municipal y delegaciones de enlace en la Riviera Veracruzana, exigen al alcalde Borgar Ruiz Rosas, el pago de prestaciones.Rodolfo Contreras Ramón, secretario de Trabajos y Conflictos del Sindicato Único de Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Alvarado, señaló que se mantendrán hasta que les entreguen el pago completo de aguinaldo, canasta navideña, días económicos y bono especial."El alcalde Bogar Ruiz Rosas no nos ha cumplido con el pago de aguinaldo, así como otras prestaciones contempladas en nuestro contrato colectivo de trabajo, tenemos tomado las oficinas de enlace, es nuestro derecho como trabajadores sindicalizados", dijo.A pesar de que han entablado diálogo con el presidente municipal, pero no han tenido acuerdos porque no les ha dado fecha de cumplimiento y está a dos días de concluir la administración."Hemos llegado al diálogo pero pura promesas, dice te voy a pagar pero no cuando, nuestra preocupación es qué va pasar con nuestros pagos".Temen que entre la nueva gestión municipal y quede sin resolver el pendiente con los empleados.