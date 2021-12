Trabajadores del Ayuntamiento denuncian anomalías en entrega de plazas definitivas

Trabajadores de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Xalapa marcharon desde el Teatro del Estado y se concentraron en la plaza Lerdo, para denunciar supuestas irregularidades en la asignación de 15 plazas definitivas en esta área.Uno de los inconformes de nombre Alfredo refirió que el otorgamiento de estas claves se dio mediante un sorteo del que desconocen el procedimiento, señalando además que tres de los beneficiados presuntamente son hijos del encargado de un vivero y una más es hija del jefe del área, Nereo Aquilino Ojeda Ramírez."En este sorteo, no sabemos si simulado, no sé si fue real, pero salen beneficiados tres hijos de un encargado de un vivero. Creo que no suena muy congruente que en un sorteo, los tres hijos salgan, y luego que la hija del jefe de área también salga sorteada", acusó.Con una cartulina en la que exponía la situación, mencionó que en otras áreas del Ayuntamiento también dieron los nombramientos definitivos, sin conocer la forma es que procedieron o la justificación para dárselos a ciertos trabajadores."Pero a nosotros nos interesa Parques y Jardines, que es nuestra área. Queremos que se aclare, queremos transparencia, que lo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quiere transparencia, es lo mismo que exigimos aquí: transparencia", aseveró.Dijo que es posible que luego de su manifestación sean amenazados con ser despedidos, ya que previo a la caminata les indicaron que les tomarían la ausencia como falta y podrían adjudicarles abandono de trabajo como argumento para rescindir su contrato.Y es que recordó que los trabajadores por contrato no tienen prestaciones más allá del Seguro Social, mientras que los definitivos adquieren otras más y dejan de estar en la incertidumbre de si tras el vencimiento del mismo dejan de laborar para la Alcaldía o continúan.El trabajador, quien dijo tener cuatro años trabajando en la administración municipal, señaló que buscarán un acercamiento con Ricardo Ahued Bardahuil, una vez tome protesta como nueva autoridad capitalina, para exponerle la situación que están viviendo."Queremos dejar en claro que antes de que se vaya nuestro Presidente actual, está pasando esto, para que nuestro nuevo Alcalde, que tenemos confianza de que trae una mentalidad diferente, él mismo lo ha dicho, que no va a aceptar compadrazgos, ni que haya corrupción, pueda revisar y checar esta situación", expuso.Finalmente, señaló que él y sus compañeros están exigiendo que se haga justicia y se aclare el otorgamiento de las plazas definitivas, sin tomar represalias por denunciar la presunta irregularidad.