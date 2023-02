Trabajadores del IMSS-Bienestar denuncian abusos de poder de directivos, en Coatzacoalcos

Trabajadores del hospital IMSS-Bienestar Valentín Gómez Farías denunciaron abusos de poder y cobros estratosféricos a sus propios empleados por parte del director y la administradora, Gaspar Antonio Vivas Castillo y Rosa Aurora Velázquez Guzmán, respectivamente.De forma anónima por temor a represalias, un grupo de trabajadores del nosocomio informó que los empleados que se han atendido en el hospital de Coatzacoalcos son obligados a pagar servicios que van más allá de los 10 mil pesos, dependiendo el tipo de intervención."Al personal que ha necesitado de hospitalización, atención y demás, la administradora Rosa Aurora Velázquez Guzmán se ha puesto en su papel rayando en lo déspota y cobra cantidades de 18 mil a 20 mil y hasta pide anticipos. Presiona a los trabajadores sociales. Por ejemplo, falleció un ginecólogo de toda la vida y para entregar el cuerpo fue todo un show pese a que el doctor había entregado toda su vida al nosocomio. Además, recientemente la jefa de enfermeras se operó y también le cobraron; los únicos que se salvan son los amigos del director. Como apenas hace unos días que balearon al director de un hospital privado y llegó directo a terapia intensiva y se fue sin pagar un solo peso porque el director pagó las condonaciones. Solo a unos les aplican la ley y a otros no", lamentó uno de los trabajadores afectados.En cuanto al envío de personas que tienen derechohabiencia hacia otras dependencias, agregó que esto solo aplica a la población general pero no es para amigos, conocidos y familiares de los directivos del Hospital.La situación es tal que desde la semana pasada el hijo de la administradora, Velázquez Guzmán, está internado en el Hospital Valentín Gómez Farías y no fue remetido pese a ser derechohabiente.Ven injusto que esté instalado en Terapia Intensiva pues no lo amerita, mientras que pacientes de urgencias sufren debido a no haber camas disponibles y deben esperar en sillas."Hay una situación que desde que comenzó el IMSS-Bienestar se ha ido intensificando, de toda la vida nosotros como trabajadores sabíamos que las personas que acudían al hospital y tenían derechohabiencia en otra institución pues las remitíamos para allá, se estabilizaba y se comunicaba con el IMSS, ISSSTE, PEMEX y se les derivaba. Ahora toda la derechohabiencia la derivan antes de las 24 horas para evitar gastos, pero el hijo de la administradora se quedó pese a que tiene IMSS", dijo.Asimismo, denunciaron que a los migrantes sí se les está cobrando el servicio y otras irregularidades más, donde ninguna autoridad interviene para ponerle fin.