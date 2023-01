Trabajadores del INAH exigen cumplimiento de acuerdos

Representantes de 13 zonas arqueológicas del estado de Veracruz se congregaron la tarde de este lunes en esta villa de Castillo de Teayo, en la primera reunión de delegados del año, durante la cual denunciaron una serie de irregulares y exigieron al INAH el cumplimiento de diversos acuerdos y obligaciones.Hipólito Xochihua Ibarra, secretario general de la Sección Veracruz de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, respaldado por representantes de cada sitio arqueológico y museos a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad, planteó una serie de denuncias.En el pronunciamiento, señaló que el director del INAH, antropólogo Diego Prieto Hernández, no cumple con los requerimientos de cada centro de trabajo, al grado que los trabajadores tienen que comprar gasolina, materiales e insumos para limpiar los sitios arqueológicos.Agregó que hay museos cerrados, como en El Tajín, por falta de interés de los funcionarios, algunos de los cuales no se presentan a laborar o van dos días, en tanto que el INAH no respeta las minutas de acuerdos anteriores y no se cumple con la atención que requieren los sitios arqueológicos y museos.Hipólito Xochihua advirtió que se requieren auditorías para transparentar los recursos, ya que, enfatizó, no es posible que los fondos económicos no alcancen para cada centro de trabajo. “Basta de daños al patrimonio. Queremos resultados y sanción para los responsables ¿o es incapacidad de los funcionarios a cargo?”, cuestionó.Asimismo, reiteró que urge más vigilancia de custodios de zonas arqueológicas, en cumplimiento al diagnóstico de necesidades en cada centro de trabajo. “También exigimos respeto de los derechos de las comunidades indígenas, como pueblos milenarios de los usos y costumbres, como una forma de vida”, subrayó.El pronunciamiento en el pleno de delegados fue respaldado por representantes de los sitios arqueológicos y museos de los centros de trabajo de San Lorenzo Tenochtitlan, Tres Zapotes, Museo Tuxteco, San Juan de Ulúa, Oficinas CIV, Cempoala, Quiahuixtlán, Higueras, Cuajilote, Vega de la Peña, Cuyuxquihui, Tajín y Castillo de Teayo.