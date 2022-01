Trabajadores del IVEA en Orizaba laboran bajo protesta

Debido a la falta de pago de un bono de puntualidad que les adeudan del 2021, trabajadores del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA) se encuentran laborando bajo protesta.Alicia Gutiérrez Hernández, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) en Orizaba, mencionó que por cada mes se otorga al personal un bono de puntualidad y el total se debió haber entregado en diciembre, sin embargo, a la fecha no se los han dado.Dijo desconocer el motivo de esa falta de entrega de esa prestación que se encuentra en su Contrato Colectivo de Trabajo, ya que las autoridades no les han dicho nada pero esto generó la inconformidad de la base.Comentó que tan sólo en la coordinación son nueve personas las afectadas pero en la zona son alrededor de 340, aunque la protesta es a nivel nacional.Señaló que el tema se llevó ya a la mesa de negociación y están a la espera de que la dirigencia les indique algo.Aclaró que, a pesar de su inconformidad, la población no se ve afectada, pues el servicio se continúa brindando.