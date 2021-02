Trabajadores del Sector Salud también se ven afectados por financieras: Barzón

La representante legal del Barzón de Resistencia Civil en el Estado de Veracruz, Teresa Carbajal Vázquez, dio a conocer que tras recibir diversas quejas anónimas de trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud en la entidad, éstas arrojaron que miles de empleados son afectados en su salario o descuentos por haber contratado créditos con varias financieras.



Ante ello, señaló que son actualmente 4 mil 477 los trabajadores al servicio de la salud que, de ganar 7 mil pesos quincenales, ahora reciben 400 a causa de contratar estos créditos con dichas empresas, las cuales no respaldan de manera jurídica a las personas solicitantes.



“Son pagos que se descuentan de manera automática de su nómina, derivado en la falta de seguridad jurídica y transparencia que llega a configurarse en abusos, en agravio de los acreditados y de su patrimonio. No consideramos las altas sumas que pagan a las financieras en concepto de intereses”.



Carbajal Vázquez, consideró que ante la falta de información que las empresas otorgan a la dependencia de salud, esto las vuelve cómplices de la usura institucionalizada.



“Las instituciones del Estado son las encargadas de descontar de manera directa del sueldo del trabajador los intereses para entregarlos a las financieras previo descuento de sus porcentajes en algunos casos comprobados, por la operación de las claves de descuento, lo que los convierte en cómplices del excesivo cobro de intereses. Los trabajadores de acercan a estas financieras en estado de necesidad, de emergencia económica y vulnerabilidad”.



Explicó que como agravante no existe un límite en el endeudamiento de los particulares, pues el área de nóminas aplica tantos descuentos sean requeridos por el trabajador.



“Con el tema de la emergencia en el Estado, en el que como nunca el salario de los trabajadores debe de ser protegido como el mismo Gobierno la ha exigido a los generadores de empleo, se deben revisar ya los mecanismos para los financiamientos y créditos en efectivo para los trabajadores al servicio del Estado en la salud”.



Comentó que es la misma situación que impera en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), misma que también ya se dio a conocer a las autoridades.



Para finalizar, detalló que las financieras que actualmente tienen convenio con la Secretaría de Salud son:



PUBLISEG SAPI DE CV, GB PLUS SA DE CV, Impulsora PROMOBIEN SA DE CV, Directodo México SAPI DE CV, Siempre Efectivo SA DE CV, El Cochinito SA DE CV, Factor para ti SA DE CV, ALPHACREDIT CAPITAL SA DE CV.