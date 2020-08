Trabajadores denuncian serie de irregularidades en Hospital de Coatzacoalcos

Una serie de irregularidades fueron denunciadas este fin de semana en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, entre las que destacan la falta del pago de salarios, daños en la infraestructura y hasta acumulamiento de basura.



Por temor a represalias, los empleados prefirieron el anonimato pero añadieron estar hartos de la situación.



En primer lugar, destacaron la falta del pago de salario a 300 trabajadores de contrato, mismos a los que se les prometió resarcir la situación en las próximas horas, por lo que hasta el momento no ha habido movilizaciones o paro de labores.



Asimismo, mostraron fotografías de los daños en el techo del nosocomio en el área de Urgencias.



Recordaron que apenas en marzo de este año se anunció una inversión para la rehabilitación del sitio y pese a ello, una columna de tablaroca cayó del techo, aunque esto, por fortuna, no dejó lesionados.



"Al trabajador de contrato no le han pagado, son como 300 trabajadores que no hemos cobrado. Supuestamente se resuelve hoy pero no hay la seguridad. Fue un tramo considerable de la remodelación que se entregó apenas este año", agregaron.



Finalmente, trabajadores confirmaron que la basura común generada en el hospital no ha sido retirada por los camiones de Limpia Pública durante las últimas semanas.



"El municipio no se la quiere llevar que, porque contamina el basurero, las personas y otras cosas que nada que ver, se está cumpliendo con la norma oficial. Es falta de disposición del Gobierno Municipal y falta de capacidad de las autoridades del hospital para resolver el problema, con hoy ya son dos semanas."



"La basura peligrosa sí se la está llevando una empresa que es la que tiene el contrato y maneja los residuos peligrosos biológico-infecciosos", manifestó el entrevistado.