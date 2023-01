Trabajadores esperan que Cabildo de Orizaba oficialice aumento salarial de 15%

El aumento del 15 por ciento al salario de los trabajadores del ayuntamiento de Orizaba, será una realidad hasta que lo apruebe el cabildo, indicó el dirigente de la CROC en la zona, César Silva Reyes."El Alcalde ofrece el 15 por ciento, pero se requiere que se celebre el Cabildo y que todos los integrantes estén de acuerdo, eso es parte de lo que hoy en la actualidad solicita, exige, en cualquier negociación el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, porque luego los presidentes municipales dan cierto incremento, pero los ediles no lo respaldan, entonces para que no haya problemas y las condiciones de trabajo se puedan actualizar acorde se necesita que el ayuntamiento celebre el cabildo, se levante un acta".Añadió que la base trabajadora en la asamblea quedó satisfecha, porque tenía alrededor de 30 años que no se había dado un incremento de ese porcentaje, incluso citó que en el 2004 quien les dio el 12 por ciento y autorizó plazas de nueva creación, fue el munícipe Martín Cabrera Zavaleta.Destacó que este aumento compensa el equilibrio económico entre los salarios mínimos, pero se tiene que considerar que con el incremento al éste otorgado por el Gobierno Federal, todo se ha encarecido y ha venido una escalada inflacionaria."Hay que reconocer que este aumento lo impacta el ISR porque Hacienda no perdona, el Instituto de Pensiones del Estado tampoco, pero el beneficio no se da sólo en el salario directo percibido quincenalmente sino también en sus prestaciones".El líder sindical resaltó que el ayuntamiento de Córdoba, otorgó el 8 por ciento de aumento al sueldo de sus trabajadores sindicalizados y la gente no quedó muy convencida; en Fortín sólo se les está ofreciendo el 5 por ciento y se ha rechazado la propuesta; Ixtaczoquitlán no ha sostenido ninguna reunión con los trabajadores hasta ahora y Río Blanco está en negociaciones.