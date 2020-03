Trabajadores están “suspendidos”, no despedidos; habrá solución, promete titular de SENER

Los casos de los trabajadores despedidos de manera injustificada de Petróleos Mexicanos (PEMEX) serán revisados uno por uno, aseguró la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle García, en su visita a Coatzacoalcos.



La funcionaria que se presentó a las oficinas de PEMEX Petroquímica para intervenir en la situación, estuvo poco más de 3 horas al interior del inmueble donde se llevó a cabo una reunión con autoridades del jurídico, el órgano interno de control, recursos humanos, petroquímica de PEMEX y trabajadores.



Al finalizar, dio a conocer que los afectados no han sido despedidos sino suspendidos.



"Todos los casos se van a revisar, todos los casos se van a solucionar. Nosotros hemos dicho que PEMEX no se puede rescatar sin sus trabajadores ni sus técnicos y son técnicos de primera; se va a revisar cada caso. Estuvimos viendo con los trabajadores y vamos a salir bien", expresó.



Detalló que PEMEX llevó a cabo un análisis respecto a las plazas en cuestión y a raíz de ello se tomaron las medidas.



Reiteró que los "despedidos" no están todavía separados del sistema, sino en suspensión precisamente por cada caso de sus plazas.



"Hay una microestructura que se aplicó en el contexto de PEMEX; se tuvo que hacer una microestructura y en la aplicación dijeron, ‘haber tantas plazas’. Hoy lo que estamos revisando es por qué esas plazas, quien lo determinó, si hay plazas que están cubiertas mejor cancelen esas plazas o si quitaron a una persona para poner a otra debe haber un argumento de evaluación, cosas normales", manifestó.



Aunado a ello, dijo desconocer si hay más casos similares en todo el país, pero insistió que se revisará cada situación.