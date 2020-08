Trabajadores petroleros jubilados insistirán en la destitución del Director del HR de PEMEX

Luego de la protesta de integrantes del Departamento de Trabajadores Jubilados de la Sección 30, el pasado martes, se confirmaron las reuniones de diálogo del secretario general del STPRM, José Juan Soni Solis.



De acuerdo con información de inconformes, no se resolvió lo del desabasto de medicamentos, principalmente para los que padecen enfermedades crónicas degenerativas y cáncer.



Según fuentes, son más de 40 jubilados que requieren surtir las recetas, pero este problema no surge actualmente, fue antes de iniciar la contingencia sanitaria por coronavirus y no se les cubría el reembolso.



Pero a esto, quedó también en acuerdo que el personal médico que enferme por contagio de COVID-19, estos serán trasladados al Hospital Regional de Poza Rica ya que se tiene una confianza en el personal de Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) que, en las decisiones del director del hospital de Pemex, Emanuel Montiel Cerón, a quien señalaron de negar las altas voluntarias de varios pacientes para hacer cambio de institución.



Pero esto, no les satisface a los trabajadores petroleros jubilados de la Sección 30, le darán un tiempo de confianza para que el director del hospital cumpla con los acuerdos, pero de no obtener resultados, principalmente el reembolso de gastos por medicamentos, se consideraría necesario volver a realizar medidas de presión.