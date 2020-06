Trabajadores rechazan recortes a Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

A través de un posicionamiento, trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) expresaron su postura en referencia al recorte presupuestal anunciado y advirtieron de las consecuencias que esto podría traer, no sólo para los trabajadores sino también para las comunidades indígenas y marginadas.



Al dirigirse a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Roberto Aviña Carlín comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, expusieron que a lo largo de dos décadas de existencia, la CONANP ha padecido de una falta de recursos y estructura que ha obligado a trabajar en condiciones de precariedad, poniendo en riesgo la misión y visión de la institución, así como su objeto de conservación: el patrimonio natural de México.



Lamentaron que, además, ahora tendrán que enfrentar el recorte presupuestal anunciado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 23 de abril de 2020, en el cual, por decreto presidencial, se reducen en un 75 por ciento las partidas de servicios generales y materiales y suministros.



"Aunado a esto, el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Roberto Aviña Carlín, ha hecho del conocimiento de las y los directores generales la instrucción para un recorte del 70 por ciento del personal contratado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mismo que ha enfrentado una incertidumbre laboral histórica dentro de esta institución".



"Esta comunicación por parte del Comisionado contraviene lo expresado en el numeral II del decreto antes mencionado. Es impensable un recorte de personal cuando hoy en día cada guardaparque tiene bajo su responsabilidad en promedio 32 mil hectáreas".



Exigieron que se eviten los despidos del personal PNUD, ya que al parar el proyecto “Sinergia+”, se generarán graves afectaciones a ellos y a sus familias, así como a las localidades en donde se desempeñan, ya que la mayoría de sus actividades se hacen directamente en campo, promoviendo proyectos de desarrollo sustentable que combaten la pobreza de las comunidades marginadas en las áreas naturales protegidas y permiten el rescate y conservación de la riqueza y patrimonio biocultural de las mismas.



Expresaron que la reducción en los recursos materiales y humanos dejará inoperante a la CONANP que en estos momentos se encuentra sin medios para realizar pagos del alquiler de oficinas, electricidad, gasolina, licencias de software y otros servicios, como limpieza y reparación de estaciones biológicas, sin mencionar los gastos específicos que esta institución tiene debido a las atribuciones y responsabilidades antes descritas.



Asimismo, indicaron que este recorte no sólo afecta a quienes forman parte de la familia CONANP, sino a las comunidades que viven y trabajan en las Áreas Naturales Protegidas y advirtieron que dejar a la Comisión sin recursos para operar significa perder el mejor enlace con las comunidades, muchas de ellas indígenas y marginadas.



Por ello exigieron que ningún trabajador sea despedido bajo el pretexto del recorte presupuestal conforme a lo expuesto en el DOF con fecha del 23 de abril del 2020, así como el derecho al trabajo digno, bien remunerado y la salvaguarda de la integridad física del personal que labora en las ANP; aumento en la plantilla laboral para poder contar con personal suficiente para cumplir los objetivos y la misión institucional de la CONANP; aumento al presupuesto destinado al sector Medio Ambiente y a la CONANP; cese al desmantelamiento histórico de la Comisión.



Y es que dejaron en claro que debilitar la institución que administra las áreas naturales mejor conservadas pone en riesgo la seguridad nacional, pues las ANP proporcionan invaluables servicios ambientales como agua, captura de carbono, mitigación, recarga de pesquerías, protección contra desastres naturales, enfermedades infecciosas y mitigación de los efectos del cambio climático; que en caso de ser perdidos no se podrán recuperar más que a través de décadas de estrategias de conservación en el mejor de los casos.



"Perder las ANP significa poner en riesgo nuestra soberanía alimentaria y nuestra única línea de defensa en contra de los efectos del cambio climático".



Refirieron que el Plan Nacional de Desarrollo señala explícitamente en el apartado de Desarrollo Sostenible que:



“El Gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico”.



“El hacer caso omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el Ejecutivo federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.”



Hoy en día, dijeron que es necesario el fortalecimiento y la integración de los esfuerzos para aminorar las tendencias de deterioro, las cuales invariablemente deberán involucrar una política para el beneficio económico de las poblaciones locales. La principal causa de este deterioro se debe a que los intereses económicos por los recursos naturales son muchos y recorren todos los niveles de la escala social.



Debido a esto, todos los días se libra una batalla en contra de desarrolladoras inmobiliarias, de cazadores furtivos, de minería ilegal e incluso legal, de invasores, de saqueadores de flora y fauna, de talamontes.



Recordaron que la CONANP es la institución encargada de conservar el patrimonio natural de México mediante las Áreas Naturales Protegidas, fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades asentadas en su entorno.



"En sus 20 años de vida, la Comisión ha crecido rápidamente en responsabilidades y cuenta actualmente con 182 ANP decretadas que protegen el 11.14 por ciento del territorio nacional terrestre y el 22.05 por ciento del marino. Algunas de estas áreas, por su estado de conservación y servicios que brindan a las comunidades, han sido reconocidas a nivel internacional, contando con 42 Reservas de la Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera que involucran 50 ANP; 6 Bienes Patrimonio Mundial Natural y 2 Mixtos que involucran 18 Áreas Naturales Protegidas; y 142 sitios RAMSAR, de los cuales 80 se encuentran en 69 ANP y 62 sitios fuera de ANP, que cuentan todas con el apoyo de CONANP para su conservación".



Asimismo, la CONANP trabaja en conjunto con otras dependencias para unir esfuerzos por la conservación en estrategias de atención social, lo que la convierte en la institución con mayor impacto y alcance en el territorio nacional, es decir, uno de los vínculos más importantes entre el Estado mexicano y las comunidades más pobres y marginadas de nuestro país.