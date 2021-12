Trabajadores toman Palacio Municipal de Mendoza; exigen pagos

En demanda del pago de salarios, personal del Ayuntamiento de Mendoza tomó el Palacio Municipal.De acuerdo con los trabajadores, desde hace cuatro meses el municipio se vio afectado por el recorte de participaciones, ya que el Estado les comenzó a quitar aproximadamente 600 mil pesos al mes.Debido a ello, comentaron, las autoridades llevaron a cabo un recorte de personal en áreas que se consideró que ya no eran necesarias en estos últimos meses.Sin embargo, en este mes las participaciones ni siquiera le han sido entregadas al Ayuntamiento.“Ese pago debió llegar en los primeros 10 días, pero es la fecha en que no les depositan”, explicaron.Los afectados señalaron que actualmente ya queda sólo el personal más necesario, que son 45 sindicalizados, 25 policías, 25 agentes viales y aproximadamente 25 de confianza.Personal de confianza informó que las autoridades les informaron que cuando comenzó el recorte de participaciones se preguntó al Gobierno del Estado, pero les dijeron que sí se devolverían esos recursos, aunque no dijeron cuándo, por lo que creen que el dinero será entregado a la próxima administración, que pertenece a sus mismas siglas.Los inconformes reconocieron que entienden que el Ayuntamiento no está contando con los recursos que estaban programados, pero tampoco es su culpa y buscan asegurar sus pagos.Cabe mencionar que a los trabajadores se les adeuda no sólo la reciente quincena, sino que a algunos les deben dos quincenas, así como el aguinaldo, que no se ha podido cubrir por la falta de las participaciones.