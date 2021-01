Trabajadores transitorios de PEMEX demandan trabajo, en Coatzacoalcos

Trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) continuaron este viernes con las protestas que han venido realizando a lo largo de esta semana.



En esta ocasión se plantaron en el acceso al complejo petroquímico Morelos, donde pidieron a la autoridad pertinente trabajo, pues desde hace un año no han tenido contratos.



Los manifestantes no permitieron la entrada a los camiones con el personal y aseguraron que en esta jornada de protestas no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades, por lo que piden que se les haga justicia por los años que han trabajando y se reabran los contratos para poder llevarle el sustento a sus familias.



"Venimos más que nada a pedir apoyo al presidente del sindicato, porque ya tenemos más de un año que nos cerraron las puertas", señaló la empleada María del Carmen Jiménez, con más de 23 años de antigüedad.



Asimismo, señalaron que hasta el momento no han entablado diálogo con nadie pero confían en que pronto sean atendidos para resolver el problema.



Cabe señalar que en un altavoz colocaron un audio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde señalaba de corruptos, ambiciosos y vendepatrias a sus antecesores.