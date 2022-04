Trabajan en el revestimiento de 20 km de caminos del municipio de Astacinga

La alcaldesa Crescencia Tzompaxtle Itehua indicó que del presupuesto con que contará para el municipio en este año se tiene considerado realizar obras en prácticamente todas las comunidades.Mencionó que a pesar de que a la fecha no le han llegado los recursos, la comuna que encabeza no ha parado de trabajar.Indicó que afortunadamente hay una buena relación entre el síndico Héctor Itehua Quiahua y la regidora única María Tzompaxtle Sánchez, así como el tesorero Filiberto Tzompaxtle Macuixtle, con el objetivo de trabajar por el bienestar del municipio.Comentó que son varios proyectos los que tienen en mente y desde el primer día se dejaron los colores atrás.“Ya empezamos a trabajar en el revestimiento de los caminos y el proyecto es trabajar con el revestimiento de todos los caminos del municipio, que comprenden un total de 20 kilómetros”, explicó.La alcaldesa reconoció que al llegar encontraron algunas deficiencias, ya que por ejemplo no contaban con unidades, por lo que se adquirió un vehículo.En el aspecto social, mencionó que se están coordinando para recibir despensas del DIF estatal y hacerlas llegar a la población.