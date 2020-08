Trabajo social a quienes no puedan pagar multas administrativas en Zongolica

El alcalde de Zongolica Juan Carlos Mezhua Campos propuso a los ciudadanos del Municipio a que decidan si se impone trabajo social a las personas que cometan algún delito y que no tengan recursos económicos para pagar la multa administrativa.



Aseveró que en el municipio hay mucho trabajo social por hacer como barrido de calles, limpieza de ríos y de sótanos.



Dijo que es importante mandar un mensaje a las personas que delinquen o hacen algún desmán que no puede quedar impune y que la pobreza tampoco es un elemento para no castigarlos.



“Mi propuesta es que todas las personas que cometan delitos, ya sea borrachitos que tenemos muchos orinándose en las calles; hemos agarrado varios. Gente que cometa delitos y los que no pueda pagar que haga trabajo social. Ayúdenme a decidir”.



Las personas a las que se les imponga realizar trabajo social estarán vigiladas por elementos de la Policía Municipal.



Manifestó que su propuesta que puso a debate ciudadano se originó por el caso de una “muchachita” que fue sorprendida robando en un local del mercado municipal y al ser intervenida por la Policía Municipal llevaba consigo otros objetos robados.



La joven fue trasladada a los separos de la Policía Municipal para ponerla a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, luego de estar retenida por un día, su hermano acudió a la Regiduría Segunda para decir que la familia no tenía dinero para pagar la multa.



“Habló conmigo la Regidora y me dijo que la familia es muy pobre y no tiene dinero. Yo le dije que efectivamente cometió una falta y es una falta administrativa hasta en tanto la Fiscalía proceda, ponga la denuncia y le pongan su sanción definitiva”.



Agregó que la autoridad municipal sí tiene la obligación de cobrar una multa administrativa aunque en este caso en particular no procedía pedir dinero porque la familia no tenía.



Por ello, agregó, le pidió a la Policía Municipal que le ordenara a la persona infractora que barriera el parque que no estaba tan sucio.



“Pero lo que quería es que se viera ese tema para que hiciera trabajo social y no se le cobrara la multa, pero que tampoco se fuera sin ningún tipo de sanción porque entonces no estamos siendo buenos ciudadanos”.