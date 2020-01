Trabas y prohibiciones enfrentan artesanos de Atzompa que intentan vender sus productos

Además de que deben lidiar con el problema de la inseguridad, los artesanos de Soledad Atzompa también tienen que afrontar el que en muchos lugares ya no les permiten vender sus artículos, por lo que la situación que afrontan es complicada, señaló Alfonso Cruz Rosas, presidente de la Coordinadora Nacional de Artesanos Zepaniah Titlatozke.



Mencionó que pensaban que con los nuevos gobiernos las cosas iban a cambiar, pero está peor, pues hay mucha inseguridad, y además de ello, en lugares donde antes les permitían vender, las actuales autoridades les ponen trabas.



Comentó que en especial han visto esa situación en algunos municipios del Estado de México, como Xochimilco, y de la propia Ciudad de México, como en Iztapalapa.

Indicó que esta situación es lamentable para ellos, pues sólo buscan ejercer su trabajo honradamente para vivir.



Agregó que, aunado a ello, está el tema de la inseguridad, pues ya les da temor viajar a los diferentes estados de la República para ofrecer su mercancía.



Cruz Rosas señaló que incluso en esta zona consideran que la situación está muy difícil en ese tema y antes bajaban los jóvenes a Mendoza o a Orizaba para divertirse, pero ahora ya ni eso pueden hacer.



Mencionó que el año pasado tuvieron una reunión con el Gobernador y ahí se dio el compromiso de que habría más seguridad, pero a la fecha no es así y no saben cuándo la situación vaya a mejorar, lo cual es preocupante.