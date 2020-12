Traducirá OPLE convocatoria de Consejos Distritales y Municipales al Náhuatl

Con el propósito de lograr que más ciudadanos conozcan y se interesen en participar para integrar los Consejos Distritales y Municipales que coadyuvarán en la organización de los comicios del 6 de junio, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz traducirá la convocatoria a varias lenguas originarias que se hablan en la entidad.



En entrevista, la consejera María de Lourdes Fernández Martínez dijo que considerando la riqueza cultural del Estado y que en muchas regiones se hablan distintas lenguas, ya está previsto que se traduzca al Náhuatl del Centro y se está buscando hacerlo a otras tres más.



“Lo que tenemos ya seguro es la traducción al Náhuatl del Centro pero en la sesión donde se aprobó la convocatoria se definió explorar otras lenguas originarias. Nos encontramos haciendo un acercamiento con algunas otras asociaciones, aunque ahorita están de vacaciones pero procurar al menos que en otras dos o tres lenguas originarias pueda publicarse la convocatoria”, expresó.



Además, dijo que el OPLE está realizando la difusión de la convocatoria a través de las redes sociales y su página web y en breve comenzarán con la ruta de colocación de la información en lugares de acceso a todos los ciudadanos en cada uno de los distritos y municipios. “Pediremos la colaboración de algunas otras instituciones o autoridades como el INE”, puntualizó.



La integrante del Consejo General del OPLE se mostró confiada en que se superará el mínimo de aspirantes requeridos para poder llevar a cabo el resto de las etapas de la selección, aunque aclaró que en caso de que no sea así, se podrá realizar una ampliación del plazo de registro a fin de que más personas se puedan inscribir.



Y es que reconoció que el tiempo para llevar a cabo todo el proceso es corto y los órganos desconcentrados deberán instalarse, para el caso de los Distritales en 10 de febrero y los Municipales el 10 de marzo.



“En algunas otras experiencias lo que se ha visto es que ha habido un número que tal vez no era el que se esperaba y ello ha implicado que se tenga que prorrogar el plazo de registro. En este momento hemos ido haciendo cortes diarios y analizando u observando en qué distritos o municipios debemos apretar la etapa de difusión con la finalidad de contar con el número esperado para poder definir entre varios de los aspirantes que pasen a las siguientes etapas”, puntualizó.



María de Lourdes Fernández enumeró que hasta el pasado viernes se tenían registradas 179 personas para los 30 Consejos Distritales y 312 que aspiran a integrar los 212 Consejos Municipales.



Finalmente, invitó a los veracruzanos a registrarse, ya que dijo que el deber como ciudadanos no es únicamente acudir a las urnas y emitir el voto, sino también implica participar en la vigilancia y el desarrollo el proceso electoral y que mejor que formando parte de la autoridad electoral.