Trailer embiste a vehículo de seguridad privada en la entrada a La Orduña

Un tráiler propiedad de la empresa Nestlé embistió a un automóvil de la corporación de seguridad privada "Control", la cual fue contratada precisamente para vigilar que unidades pesadas circulen de forma correcta en esa zona.



Los hechos sucedieron cerca de la medianoche de este sábado, cuando el tractocamión circulaba a velocidad inmoderada en el camino de acceso a la empresa Nestlé, a la entrada de la población La Orduña, ignorando la señalética que prohíbe la circulación a alta velocidad, lo que provocó que impactara y volcara al otro vehículo.



Vecinos refieren que los operadores de transportes pesados que circulan por la zona no respetan las señales y que generan demasiado ruido, por lo que Nestlé contrató a la empresa particular "Control", que tiene su sede en la Ciudad de México, precisamente para vigilar el paso correcto de los mencionados transportes, pero en esta ocasión, una de sus unidades fue impactada y volcada con el conductor en su interior, por uno de los tractocamiones a los cuales tiene como objetivo vigilar.



En el percance no hubo personas lesionadas, el conductor del auto de seguridad salió por sí mismo. Ambos vehículos fueron retirados de inmediato del lugar.