Tráiler en que volcaron migrantes es de empresa en Veracruz: Guardia Nacional

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que el tráiler que volcó en Chiapas con saldo de 55 migrantes fallecidos tiene su domicilio social en Veracruz.Además, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio, aunque inicialmente la investigación comenzó en la Fiscalía de Veracruz.Explicó que el Instituto Nacional de Migración, la SEDENA, la Guardia Nacional, entre otras autoridades, atendieron la volcadura registrada en el kilómetro 9 de la carretera Tuxtla a Chiapa de Corzo.“Este tráiler era de la empresa Zeta Transportes, con las placas que vemos en la lámina y su domicilio social se encuentra en el kilómetro 291 de la autopista México-Veracruz”.En Internet, el domicilio de la empresa se ubica en el municipio de Córdoba y en su página web informa dar servicio en toda la República.Rodríguez Bucio explicó que el vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga.“El reporte preliminar hasta 22:00 horas, y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados. Los lesionados fueron trasladados vía terrestre y aérea en diferentes unidades médicas a diversas instituciones de salud tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Chiapa de Corzo”.Agregó que, según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por La Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en varias casas de seguridad.“Después, el día de ayer los subieron a las cajas del tráiler y a las 14:00 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes.“Posteriormente, ya cerca de las 17:00 horas, la fiscalía estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a atraer el caso”, indicó.El comandante indicó que las personas fallecidas en el lugar fueron 49 y posteriormente 5 fallecieron en los diversos hospitales, para hacer un total de 54. Además, hay personas con identidad desconocida, para hacer un total de 166.“Las nacionalidades de las personas lesionadas, 95 de Guatemala, una de Honduras, una de México, una de Ecuador, tres de República Dominicana y cuatro sin definir. También se tiene el registro de 19 menores de edad, tanto de Guatemala como de Honduras”.Señaló que no hay reporte de menores de edad fallecidos, pues éstos se encuentran internados en hospitales.Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, recordó que ha habido otros casos similares en Veracruz y otras entidades.Además, mencionó que el tractocamión y la caja semirremolque de la empresa Zeta Transportes tenía aperturas en la parte superior.“Suponemos que para que los migrantes puedan tener mayor ventilación o respirar; pero esto también al final del día, cuando hubo el evento trágico, también pudo haber afectado su seguridad y poder haber salido proyectados cuando se dio el siniestro.“Decirles que ya se tiene también ubicado vehículos, placas, propietarios de estos tractocamiones y del semirremolque, y por cuestiones de debido proceso y también para cuidar la investigación no se van a profundizar. En un primer momento la fiscalía local abrió la carpeta de investigación, pero ya fue atraída por la Fiscalía General de la República”, agregó.Recordó que hubo otro evento también en Veracruz, en el mes de noviembre, donde fueron interceptados por las fuerzas de seguridad personas que trasladaban también en “condiciones infrahumanas” a migrantes.