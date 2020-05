Tres personas lesionadas, daños materiales y obstrucción de vías de comunicación dejó como saldo el choque entre un tráiler, una grúa y una camioneta del servicio particular en la autopista Puebla-Veracruz, tramo Maltrata-Nogales.



Al sitio del percance se trasladaron unidades de rescate para atender a los lesionados y canalizarlos a un hospital.



El percance se registró al filo de las 15:00 horas, cuando el conductor de un tráiler del servicio público federal se quedó sin frenos al descender las cumbres de Maltrata, cargado con mercancía diversa.



El trailero no logró controlar la unidad y chocó por alcance contra una grúa de la empresa GRISA y una camioneta de servicio particular, obstruyendo ambos carriles de descenso al volcar. La mercancía quedó esparcida sobre la cinta de rodamiento.



Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia para la atención de los lesionados y la recuperación de los vehículos que seguían obstruyendo la vialidad hasta las 16:45 horas.