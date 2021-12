Tráiler “se llevó” a tres vehículos, en Río Blanco; no hubo heridos

Daños materiales por miles de pesos dejó de saldo un tractocamión que al descender sobre la rampa del puente a desnivel en la congregación Vicente Guerrero, en Río Blanco, se llevó por alcance a tres vehículos particulares.Tal situación aconteció esta tarde cuando el operador de un tractocamión Kenworth kenmex rojo, matrícula del servicio público federal, descendía la rampa del puente, tras salir del entronque de la autopista Puebla-Córdoba.El chófer no logró frenar la unidad y a su paso chocó por alcance a los conductores de una camioneta Volkswagen Tiguan vino, un Chevrolet Beat blanco, de la empresa Autozone y una camioneta utilitaria, modelo Panda, de Renault.Al lugar arribaron las brigadas de auxilio, sin embargo, no se registraron personas lesionadas que lamentar, solo el bloqueo por espacio de 40 minutos que ocasionó la colisión.La molestia de los conductores es que en dicha rampa el servicio público federal desciende a velocidad inmoderada y al no tener buena visibilidad se encuentran con vehículos varados por el cruce de semáforo ubicado en 50 metros.