Tráiler se llevó cables y tiró poste sobre camioneta, en Veracruz Puerto

En la zona de la colonia Los Pinos en el puerto de Veracruz un tractocamión arrancó con sus grandes dimensiones unos cables de energía eléctrica y tendido telefónico, fracturando un poste de concreto de la CFE que le cayó a una camioneta propiedad de la empresa Exa FM.Esto se dio este viernes en el cruce en la avenida Miguel Ángel de Quevedo y la calle de Matamoros en la citada colonia.Los reportes indicaban que un tráiler con remolque con grandes dimensiones, se atoró con cables de energía y tendido de telefonía y televisión por cable.El operador de la unidad no quiso detenerse a resolver el problema, y siguió su camino, jalando los cables y forzando un poste de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.Dicho poste se fracturó y se cayó encima de una unidad, marca Chevrolet, doble cabina, propiedad de la radiodifusora Exa FM, la cual estaba estacionada. Pese a lo aparatoso, no hubo reporte de personas lesionadas.Otros conductores trataron de seguir al responsable, sin darle alcance, incluso personal de Tránsito Municipal pero no lo localizaron.Mientras tanto, en el lugar de accidente la zona fue cerrada por los Agentes de Tránsito Municipal.Luego se solicitó la presencia de los obreros de la CFE para cortar los cables de energía, y quitar el poste quebrado. Los encargados de la camioneta afectada reportaron a su ajustador de seguros para los daños materiales.