Tráiler se queda sin frenos y provoca daños severos a gasolinera, en Tlapacoyan

Un fuerte accidente vehicular se registró en el amanecer de este martes, luego de que a un camión cargado con blocks se le botara la válvula del sistema de frenos y avanzara varios metros hasta colisionar una bomba de gasolinera, dañar dos vehículos y terminar incrustado contra un edificio.El hecho se registró a un costado de la carretera federal Tlapacoyan – Atzalan, a la altura de la gasolinera situada en la colonia Santa Cruz, donde el pesado camión doble remolque protagonizó el accidente pero por fortuna no hubo muertos.Cuerpos de emergencia llegaron al sitio para brindar atención médica prehospitalaria al operador del pesado camión de nombre Rafael, quien quedó malherido y con las piernas destrozadas a consecuencia del choque, por lo que fue trasladado al hospital.Trasciende que la unidad se encontraba varada en la zona, sin embargo se botó el sistema de frenos y el chófer por realizar maniobras para detener la unidad, pero este no logro su cometido al caer del camión en movimiento y sus piernas fueron aplastadas por el vehículo.Ante el hecho terrestre resultó afectada una camioneta tipo Expedición color guinda y un camión recolector de basura propiedad del Ayuntamiento de Tlapacoyan; además de quedar desprendida una bomba de gasolina, terminando la loca carrera en un inmueble situado en la zona.Elementos de seguridad pública hicieron la respectiva toma de conocimiento y el acordonamiento de la zona para el peritaje derivado a los diversos daños que arrojó el brutal accidente en la gasolinera dónde para fortuna no se suscitaron muertos, sólo tremendo susto entre los despachadores.