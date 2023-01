Trailero causó destrozos... ¡y se llevó colgada a vecina que le reclamó!

Sheila Janeth Olivera, joven de 22 años, protagonizó un vídeo que se viralizó en Coatzacoalcos este inicio de semana cuando se le vio colgada de la puerta de un tráiler en movimiento de la empresa Castores, por calles de la colonia Santa Isabel Segunda Etapa.El video dura apenas 15 segundos y según testigos, la chica se subió al tráiler en pijama para reclamar al conductor por los cables de su casa que tiró con la unidad.Al respecto, la propia Sheila narró el terror que vivió durante los escasos segundos que estuvo colgada del tráiler, pues el chofer no sólo la iba insultando sino también la empujaba para que cayera."Yo estaba abriendo la puerta de mi casa pues llegó un familiar y vimos que venía el camión y como no es la primera vez que nos sucede aquí, pues abrí la puerta y estuvimos al pendiente, le pedimos que se esperara un momento y el señor lo que hizo fue que se detuvo y le dijimos que nos permitiera para alzarle el cable y nos insultó, aceleró, reventó el cable y se estacionó", dijo.La joven con domicilio en la avenida Los Cardenales de la colonia Santa Isabel, dijo que ella pensó que el conductor se haría responsable de sus actos y por ello se acercó a la unidad."Le dije, te acabas de llevar el cable, por favor apóyanos y me dijo: ‘¿cómo?’. Y me acerqué más, me quedé a media calle y le pedí que se hiciera responsable, pero como venía un coche se me hizo fácil subirme al escalón porque me iba a atropellar el otro carro y fue donde aceleró y me llevó. Comencé a gritar que me bajara y le empecé a gritar a los vecinos, pero era muy temprano, eran las 8 de la mañana y no salieron a auxiliarme", dijo.Sheila Janeth acusó que el trabajador de la empresa Castores en lugar de parar comenzó a insultarla sin importarle que iba arrancando más cables en su camino."En un tope ubicado metros más adelante se detuvo y le dije que se bajara y se hiciera responsable y sólo se empezó a reír y me siguió insultando, se voló el tope y reventó no solo cables sino que también se llevó las mufas de los vecinos y ya los cables ya no era lo que me interesaba sino mi vida y comenzó a golpearme.“En el video se ve donde me va golpeando en la cabeza y me intentaba botar del camión, subió su vidrio, yo le tomé un teléfono que traía pegado ahí para que se detuviera y lo que hizo fue tomarme del brazo y me golpeó contra la puerta y me hizo tirar por inercia el télefono y con el otro brazo me detenía", dijo.Sheila comentó que el miedo iba subiendo toda vez que el chofer cada vez aceleraba más y la golpeaba en el pecho.Fue gracias a una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) que se le cruzó en el camino a la altura de la gasolinera de Santa Isabel IV, que este hombre se detuvo y Janeth logró bajar de la unidad."Los trabajadores de CMAS se bajaron, rodearon el tráiler y le pidieron que me bajara y ahí fue donde se bajó, me siguió insultando y antes de eso me dijo: aquí en la curva sé cómo te vas a bajar y fue que aceleró más, pero como se le atravesaron ellos fue que se detuvo de golpe y un vecino me ayudó en su coche y lo seguimos, pero no lo alcanzamos y se logró meter a su base.“Sabemos que hay vecinos que pidieron auxilio porque ya la Policía me estaba buscando, pero pues él se fue por el malecón y su zona de transitar era por avenida Universidad".La protagonista del video viral externó que el trailero aseguró en todo momento que no era culpa de él lo ocurrido, sino del Gobierno Municipal y que allá es donde se debían cobrar los daños.Hasta el momento nadie de la empresa ha dado la cara por lo ocurrido.Sheila Janeth pidió a quienes fueran testigos aportar pruebas para que se pueda poner la denuncia correspondiente y la empresa, así como el chofer se hagan responsables de los daños cometidos contra una decena de familias de la colonia Santa Isabel II.