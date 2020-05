Traileros denuncian falta de seguridad y facilidades de higiene ante contingencia

Una carencia de seguridad y facilidades de higiene está encontrando el sector transportista a raíz de la contingencia sanitaria que se vive, por lo que de seguir esas condiciones el hombre-camión podría parar, advirtió David Estévez Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC).



Mencionó que hoy la economía en el mundo ha caído 40 por ciento y todos los sectores se ven afectados, pero además de la inseguridad en carreteras que ya se venía sufriendo, ahora se están sumando otros problemas.



Comentó que, aunque no se está sufriendo hambruna aún en el país, hay lugares como Cárdenas, Tabasco, en donde los pobladores tienen casas de campaña y están al pendiente de los camiones de carga que pasan y se cree que avisan para poner objetos que ponchen las llantas, de manera que cuando la unidad se detiene tienen preparadas camionetas para vaciar las cargas.



Indicó que además de ello, por la contingencia sanitaria se cerraron todos los sanitarios de las gasolineras, y en los tres paradores regulares que se conocen ya no pueden bajar a comer, sino que se tienen que llevar su comida.



Otro problema, añadió, son los filtros sanitarios que han puesto las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues le tocó ver personalmente como una señorita que tomaba la temperatura le pidió al chofer su licencia, lo cual podría prestarse a corrupción.



Estévez Gamboa, quien mencionó que representa principalmente al hombre-camión, consideró que se encuentran en una situación de indefensión, por lo que exigen al gobierno que les dé las condiciones necesarias para llevar a cabo su labor, de lo contrario pararán su actividad, pues hoy no tienen dónde parar a comer, dónde asearse, y además se enfrentan a la inseguridad con asaltos y rapiña.