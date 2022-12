Trámites se pueden pagar hasta el sábado 31 en Oficina Virtual de Hacienda

Las Oficinas de Hacienda del Estado sólo darán servicio hasta este viernes y así cierran el año laboral, con horario extendido hasta las 8 de la noche o hasta terminar de atender al último contribuyente formado, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que, a pesar de ello, los usuarios que aún tengan que realizar algún pago lo pueden hacer hasta el día de mañana a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).“Los beneficios fiscales todavía los pueden obtener mañana, pero eso ya solamente será a través de la Oficina Virtual de Hacienda”, detalló.Es así que, aquellos contribuyentes que ya tengan su coche verificado del primer semestre e ingresen a la OVH, se les dará el beneficio fiscal.“Solo tienen que pagar, obtener el beneficio y ya en enero hacer el canje físico de la placa en las oficinas de Hacienda. Ahorita lo que importa es que se aproveche el beneficio fiscal del 50 por ciento de descuento”.En este sentido, el Secretario de Finanzas reiteró que todavía el día de mañana sábado 31 de diciembre se pueden obtener los beneficios y realizar el trámite físico en el mes de enero de 2023.Cabe mencionar que este viernes se observan largas filas en las oficinas de Hacienda, de los contribuyentes que dejaron los trámites para el último momento o de quienes no pudieron realizarlos antes.No obstante, la SEFIPLAN no contempla que a principios de 2023 se continúe con programas de facilidades para contribuyentes.El funcionario estatal señaló que el programa de regularización del Impuestos estatales como el canje de las placas con un porcentaje de subsidio, así como descuento para multas y recargo, concluye este último día de diciembre, al igual que el de nóminas.Es por lo anterior, que hasta el momento el Estado a través de la SEFIPLAN no contempla al inicio del nuevo año, nuevos programas de facilidades para que los contribuyentes se pongan al corriente con los impuestos.“No, ya los programas que traíamos para regularizar era el tema de nóminas que también termina en diciembre, el programa del reemplacamiento, de derechos vehiculares también termina en diciembre, bueno de entrada no traemos ningún programa para pagos el próximo año”, apuntó.Lima Franco mencionó que la autoridad estatal continuará con la disponibilidad de las plataformas virtuales, para que los ciudadanos que tengan alguna duda respecto a los impuestos pueda acudir a aclararla, sin embargo, insistió no se contemplan nuevos programas de facilidades de pago por atraso en los impuestos.“Nosotros lo que seguimos dando es la facilidad de las plataformas, ofrecerles que puedan acudir a las oficinas de Hacienda a revisar cualquier tema que puedan tener de alguna duda o que no tuvieran claridad a cerca de un impuesto pueden acudir con nosotros y revisar con mucho gusto, pero más allá de eso ya no tenemos ningún programa de facilidades”, finalizó.