Trámites y pagos de nómina no se detienen en la SEV durante contingencia sanitaria

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), trabaja con menos del 10 por ciento de su personal, desde el inicio de la contingencia sanitaria, sin embargo, no se han detenido labores y el 100 por ciento de sus trabajadores reciben su salario completo, así como las prestaciones de ley.



El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, informó que se han tomado todas las medidas que plantea la Secretaría de Salud, por lo que en las oficinas centrales, de 3 mil trabajadores, asisten casi 300 a cubrir guardias para dar atención a quienes necesitan realizar algunos trámites.



“Hoy en día estamos trabajando a menos del 10 por ciento, es decir, menos de 300 trabajadores, siempre guardando la sana distancia en las diferentes áreas. El sector educativo no puede detener labores”, asentó.



Aun así, la nómina se ha pagado de manera completa, ya que se trata de una contingencia de Salud, donde los sectores vulnerables deben resguardarse en sus domicilios, además de que una de las disposiciones para disminuir contagios fue evitar aglomeraciones en las dependencias.



Es así que además de la disminución en el número de personas que asisten a laborar en la SEV, también se guarda la sana distancia, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas, así como la utilización de gel antibacterial entre quienes cubren las guardias en la dependencia.



Además, dijo, se ha garantizado que todos los empleados tengan su salario en tiempo y forma.



“Todos están recibiendo su pago al cien por ciento, se está pagando completo a todos los trabajadores, sus prestaciones; y los que estamos aquí, estamos haciendo las labores completas por la educación del Estado de Veracruz”, puntualizó.



Para finalizar, Zenyazen Escobar seguro que no hay retraso ni parálisis en las labores de la SEV, aunque hay trámites que están detenidos por la propia federación, “pero en lo que cabe, sigue caminando esta secretaría con este 10 por ciento de trabajadores que hay en la dependencia”.