Tranquilo inicio de segundo día de vacunación de adultos mayores en Boca del Río

El segundo día de vacunación de COVID-19 a los adultos mayores en Boca del Río, inició en tranquilidad y con poca afluencia en los 6 módulos instalados en el municipio.



Este martes la aplicación es para quienes su apellido inicie con letras de la "E" a la "J" y la atención es de 8 a 18:00 horas.



Los que acudieron a vacunarse resaltan la fluidez y atención del personal.



"Muy tranquilo todo, buena atención. Mucho más mas tranquilo. No he salido de casa hasta hoy", dijo Tiburcio.



"Rápido y aquí estamos esperando la media hora para ver qué reacción tenemos pero yo me siento muy bien, fue muy rápido", señaló María Castellanos.



Los abuelitos acuden a aplicarse la primera dosis y ya están a la espera de la segunda para regresar a la normalidad, en tanto aseguran continuarán cuidándose.



En el módulo instalado en la cabecera municipal de Boca del Río, en la escuela Benito Juárez, la vacunación es fluida y esperan pocos minutos para la aplicación del biológico contra el Coronavirus.