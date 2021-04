Tranquilo, último día de vacunación a docentes en Boca del Río

En el último día de vacunación a docentes y personal educativo en el módulo del World Trade Center de Boca del Río, el aforo disminuyó a partir del mediodía.



Este sábado está dedicado a quienes no pudieron acudir a aplicarse la dosis contra el COVID-19 en el día que les correspondía.



"Yo no pude viajar el lunes que me tocaba. Por eso vine hoy y fue rápido, vengo de Santiago (Tuxtla)", refirió Lorena Domínguez.



Ya sin filas, sólo un grupo de personal administrativo tanto de escuelas públicas como privadas que no se registró previamente quedó a la espera de ser vacunado.



Expusieron que no solicitaron el registro en la página de Internet porque apenas les avisaron.



Alrededor de 40 personas estaban a la espera desde las 9 de la mañana para que les asignaran turno.



"Somos auxiliares, no nos registramos pero nos tienen aquí ya 3 horas en el solazo. Si no nos hace la vacuna, es el sol y nos dicen que tenemos que estar esperando el turno para que nos vayan pasando de 6 en 6", dijo Lizeth.



La jornada para concluir la vacunación se registró tranquila y sin contratiempos.