Transcurrió sin problemas primer día de exámenes en UV

El director general de Administración Escolar de la Universidad Veracruzana, Héctor Coronel Brizio, informó que no hubo reporte de problemas durante el inicio de los exámenes de admisión este lunes.



Durante entrevista, Coronel Brizio aseguró que se aplicaron todos los protocolos sanitarios y la totalidad de aspirantes cumplieron con la sana distancia y la utilización de su cubreboca.



De igual modo, señaló que no hubo aglomeraciones afuera de las sedes y el acceso fue ágil.



“Todos se presentaron con cubrebocas, guardando distancia desde que se formaron en cada sede, el ingreso fue de manera ágil y en los filtros se hizo la verificación de condiciones de salud de los jóvenes, hasta el día de hoy no hubo situaciones que reportar, todo ha ido caminando de manera adecuada”, expuso.



El funcionario universitario recordó que se prevé que más de 44 mil aspirantes presenten el examen de manera presencial y virtual, desde hasta el viernes 4 de septiembre.



Coronel Brizio reconoció el trabajo del personal durante este proceso para mantener las condiciones sanitarias y protocolos que plantea la autoridad, con la finalidad de evitar riesgo de contagio de COVID-19.



El académico recordó que de manera presencial se espera que alrededor de 7 mil 787 aspirantes acudan diariamente a presentar el examen en alguna de las cinco sedes en todo el Estado, mientras poco más de 5 mil lo harán desde sus hogares en línea y será el próximo día 15 del mismo mes de septiembre, cuando se informe sobre los aspirantes que logren un espacio y puedan realizar su proceso de inscripción.