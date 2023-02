Transiciones de época

Al retroceder en el tiempo histórico con la intención de comprender cómo es que ocurrieron los procesos de cambio social en cada época, observamos que éstos han transitado de la dinámica lenta inscrita en tiempos de larga duración a una dinámica acelerada que nos sitúa en temporalidades de corta duración. Así, el paso de lo que hemos llamado época Antigua que refiere al periodo Grecorromano a la Edad Media, mediaron casi cinco siglos, momento en que se derrumbó el imperio Romano de Occidente en el año 476.Edad Media que duró 11 siglos, largo periodo que inició su fin con el Renacimiento en el siglo XV y su transcurso a lo largo del XVI. Sin embargo, hacia fines del siglo XIII, el ámbito literario mostró el camino hacia el humanismo que se desenvolvería siglos después, esto con las obras de Dante Alighieri: La Divina Comedia, De la Monarquía, Sobre la elocuencia de la lengua vernácula y Vida Nueva, punto de inflexión que él mismo llamó: “dulce estilo nuevo”.Estilo nuevo que también ocurrió en la pintura italiana con Giotto di Bondone, pues rompió con la tradición de modo bizantino al introducir el sentido volumétrico y contenido dramático en sus obras, lo que abrió paso a la gran transformación renacentista que fluyó durante los siglos XIV y XVI, impulsando el desarrollo de la ciencia, tecnología y el pensamiento humanístico por toda Europa.Luego, con la Revolución Francesa (1789), arribamos a la época Contemporánea, momento en que inicia la caída de las monarquías para dar paso a la emergencia, lenta y tortuosa, de regímenes democráticos y nacionalistas, fase que se le ha llamado el paso del Viejo al Nuevo Régimen. Sin embargo, los procesos lentos de transición de época se detonaron con la Revolución Industrial que aceleró el invento, desarrollo y aplicación productiva del motor de vapor, en 1750. De ese momento a la segunda Revolución Industrial con la aplicación de la electricidad a la movilidad motriz y procesos productivos que ocurrió entre 1870 y 1914, transcurrieron alrededor de 150 años.Luego llegó la tercera Revolución Industrial con el desarrollo de la informática y los ordenadores, lo que ocurrió entre las décadas de 1970 y 1980. Es decir, alrededor de 60 años posterior a la segunda Revolución Industrial. Los avances tecnocientíficos de la segunda mitad del siglo XX, desembocaron en la cuarta Revolución Industrial con la industria 4.0 durante la primera década del siglo XXI, caracterizada por la producción con sistemas inteligentes que integran la cooperación virtual y física, de organizaciones y personas, la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica, el internet de las cosas y la ciencia de datos, transición que ocurrió en apenas 30 años, por lo que ya se habla de la época del Conocimiento, concepto aún en discusión en los espacios académicos.Situados en la línea del tiempo, los cambios ocurrieron en temporalidades reductivas, es decir, del orden de siglos entre la transición de la Edad Media a la Moderna, al orden de décadas en la época Contemporánea y del Conocimiento. La celeridad histórica también ha incidido en la manera en que percibimos la realidad que ha pasado de sentir certeza a lo venidero a percibir incertidumbre en lo futuro. De pensar que el tiempo era nuestro a sentir que ahora se nos escapa entre los dedos, de vivir construyendo un futuro a estar inmersos en la inmediata inquietud del acontecimiento que nubla la visión prospectiva.Esos tiempos largos sostuvieron la construcción de visiones del mundo que se reproducían generacionalmente. La inmediata atención de lo que continuamente surge en nuestro entorno, por el contrario, pareciera que nos lleva, cual marionetas, saltando de una situación a otra sin darnos la calma para observar, reflexionar y planear. Tan es así que metafóricamente hemos catalogado a las generaciones posteriores a la década de los años noventa asignándoles características relacionadas con el momento de su niñez y adolescencia.Así, hablamos de la generación Z o de cristal para referirnos a los que crecieron con la tecnología de la primera década del siglo XXI y ahora se enfrentan a los embistes de la vida adulta; la generación Alfa que ya nació inmersa en la tecnología de la época del conocimiento y aprenden en la hiper conectividad. Ambas generaciones fueron, y están, siendo educadas en un sistema escolar que nació con la segunda Revolución Industrial, fue fundamental para la emergencia de tercera Revolución Industrial pero que ahora no se corresponde con los rasgos de la cuarta Revolución Industrial.Durante la Edad Media, el aprendizaje de las habilidades para la vida ocurría en el entorno familiar y se aprendía observado y haciendo, en los obrajes se enseñaba el arte de un oficio empezando desde las tareas más elementales hasta llegar a ser maestro de gremio y entre los grupos sociales hegemónicos la enseñanza ocurría en los monasterios, con tutores privados y en las universidades que empezaron a ser creadas a partir del siglo XII. Se preparaban para toda la vida, pues existía certeza de que lo aprendido serviría para el hoy y para el mañana.Esta idea de certeza se traspasó al sistema educativo industrial que empezó a conformarse durante el siglo XVIII y desarrolló su base organizativa en el XIX, dominando la época Moderna y en la Contemporánea, bajo el esquema de adiestramiento para apropiarse de un saber reproducible mecánicamente porque los tiempos eran largos, los cambios lentos y lo que hoy se aprendía servía para mañana. Sin embargo, las generaciones Z y Alfa, y las por venir, ya no viven en ese trascurrir lento, sino en un suceder acelerado, cambiante y que, día a día, abre panoramas y opciones inimaginadas.Razón por la cual el sistema escolar heredado ya no está acorde con las necesidades formativas que exige el actual mundo laboral, en el cual se requiere saber gestionar el conocimiento, relacionar transversalmente el saber, imaginación creativa, pensamiento resolutivo, trabajo colaborativo y aprender en el aprender, algo muy opuesto a la actual relación simétrica educador/educando y a la pedagogía tóxica, como la llama María Acaso, porque “envenena el saber propio” y nos “ha hecho creer que es viable un anclaje completo, una reproducción fiel y total entre lo que enseña el docente y lo que aprende el estudiante”. Anomalía cognitiva que debemos superar, porque el conocimiento y la habilidad tecnológica que se requiere para mantener el ritmo del cambio en el orden laboral, es vertiginosamente demandante de autonomía para aprender. No para ser corifeos ideológicos, sino para ser personas con la habilidad de aprender en todas partes y en cualquier momento, en respuesta a la demanda coyuntural.