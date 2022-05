Tránsito del Estado, no tiene ni una denuncia contra grúas

A pesar de las constantes quejas que manifiestan automovilistas mediante las redes sociales por los servicios de las empresas de grúas, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial no ha recibido una sola denuncia.El titular de la dependencia, José Antonio Camps Valencia, expuso que en lo particular trabajan con 4 empresas de grúas que operan de forma regular, pero el resto de las empresas trabaja con la Dirección de Transporte, por lo que dijo desconocer en qué condiciones prestan el servicio.Adelantó que se evalúa la posibilidad de que los oficiales de Tránsito operen cámaras de video para que documenten sus intervenciones e incluso, podrían colocarse equipo de videograbación en las grúas.Reconoció que si han llegado quejas de ciudadanos en contra de las empresas de grúas que vigila la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, y la dependencia a intervenido sancionando con amonestación por escrito a cinco oficiales de Tránsito y ha obligado a las empresas a que se hagan responsables por los daños que se generan a los vehículos por los arrastres.Entre las cuatro empresas que regula la Dirección de Tránsito del Estado y Seguridad Vial mencionó “Méndez”, “Garrido” y “Díaz”.El funcionario negó que las empresas “anden a la caza de automovilistas”, pues dijo que los conductores estacionan sus unidades en lugares prohibidos y cuando lo hacen en una ciudad como Xalapa, con una accidentada vialidad, ocasionan problemas de tránsito.“Se provoca que se invada un carril y se satura el centro de la ciudad, entonces, ¿qué hacer contra eso?, no es que estén a la caza. Hay ciudadanos que hablan porque un carro está obstruyendo su cochera, entonces va a la grúa”.