La Delegación de Tránsito en Coatzacoalcos implementará este fin de semana un operativo para evitar "arrancones" en el poniente de la ciudad, confirmó el titular, Fernando Antonio Guzmán.



Aunque este fin de semana circuló un video en el que se evidencian estas prácticas en la avenida Abraham Zabludovsky, el funcionario dijo que no tuvo reportes de lo anterior.



"Nosotros habíamos atendido el área para evitarlos, ya no habíamos tenido reportes porque los vecinos nos lo reportan y no lo hicieron este fin", constató.



Ante la situación expuso que se volverán a implementar los recorridos en esa zona que siempre utilizan para arrancones.



"Vamos a coordinarnos con la Policía Municipal y el mando único. Si los encontramos, los coches se van a corralón y se hace la multa", señaló.



