Tránsito reforzará operativos de alcoholímetro esta temporada

El operativo del “alcoholímetro” no se suspende en esta temporada navideña, por el contrario, se reforzó, así lo señaló el titular de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, José Antonio Camps Valencia.



El funcionario dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aclaró que el objetivo de esta acción es evitar accidentes y tragedias derivadas por el consumo del alcohol en esta época de fiestas decembrinas.



Es por lo anterior, que la instrucción es dar continuidad a estas acciones, mismas que han dado resultados, por lo que se mantienen vigentes en estos días de festividades, como posadas y demás festejos.



“Los operativos de alcoholimetría se intensifican, no cesan los operativos, es todo en beneficio de la ciudadanía, para que hagan conciencia de que, si toman no deben de manejar”, apuntó.



Explicó que se mantiene un trabajo coordinado con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, por lo que estas acciones se llevan a cabo de forma permanente en la capital veracruzana, así como en la región de Coatzacoalcos.



Asimismo, Camps Valencia mencionó que además están vigentes los operativos como el “Cero Tolerancia”, el “Casco Seguro”, así como en la carretera Xalapa – Coatepec el “Radar” y “Carrusel”.