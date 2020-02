Transnacional deja sin trabajo a transportistas de Zongolica; reclaman a SIOP

La empresa transnacional CEMEX ha acaparado la obra en el camino Tequila-Tehuipango, dejando sin trabajo a cerca de 300 camiones de volteo en la región de Zongolica, por lo que la Unión de Camioneros de Las Altas Montañas (UCAM) y Transportistas Multimodal amenazan con parar los trabajos.



Dirigentes de ambas agrupaciones, en rueda de prensa, informaron que harán un frente común junto con camioneros de Texhuacan, Xoxocotla, Astacinga y Tehuipango para denunciar la competencia desleal que fomenta la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).



Explicaron que las constructoras que tienen a cargo la rehabilitación de los tramos carreteros entre Tequila y Tehuipango, contrataron ollas de cemento premezclado para pavimentar y además están empleando albañiles que provienen de la ciudad de Xalapa, lo que implica que en esos trabajos, están desplazando la mano de obra de la región montañosa y la utilización de camioneros para acarrear la arena, grava, varillas y cemento.



El presidente de la UCAM, Simón Cocotle Juárez, afirmó que a la fecha sólo se está beneficiando la empresa trasnacional y en donde se deja ver que existen acuerdos entre el Gobierno Estatal y la empresa, pues la derrama económica no se refleja en la zona, sino que se la lleva CEMEX.



“Estamos pidiendo una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que, directamente, le expongamos el problema que persiste en la sierra de Zongolica pero si se nos niega ese derecho de audiencia, entonces, la próxima semana nos movilizaremos a la ciudad de Xalapa para manifestarnos. Estamos privilegiando el diálogo”, dijo.



Por su parte, Adán Sandokan Hernández Vallejo, del Frente de Transportistas Multimodal de la Sierra de Zongolica, señaló que el mismo Presidente ha pedido impulsar a los constructores locales.



“El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la Sierra de Zongolica y en sus discursos, ha dicho que se debe trabajar con mano de obra local, con gente de la comunidad y queremos que se aplique en esta zona, porque la economía está en desaceleración y nos está pegando a todos.



“No hay contratación de mano de obra local, no hay contratación de acarreo de materiales y no se está generando ningún beneficio a los que menos tienen”, expresó.



En la ejecución de esa obra estatal, mencionaron, sólo están ocupando una mínima cantidad de la mano de obra de la sierra, así como 3 o 4 unidades para el traslado de materiales pesados, es decir, los recursos se los están llevando las empresas constructoras.



Amagaron con detener las ollas de cemento que están arribando a la sierra hasta que no sean escuchados, pararán las obras que actualmente se realizan en zonas serranas como la reparación de la carretera Tequila-Tehuipango que consta de 43 kilómetros.



Del diputado federal Bonifacio Aguilar Linda y del legislador local, Alexis Sánchez García, comentaron que ya pidieron la intervención, sin embargo, hasta el momento no han tenido una respuesta favorable de los congresistas.



Otros transportistas como Federico Maldonado, de la Unión de Texhuacan; Máximino Temoxtle, de Tehuipango; Zeferino Salas, de Astacinga; Oliverio Acahua Tehuintle, de Tehuipango; Hugo Xocua y Claudio Tzizihua, de Tequila y Ranulfo Gálvez, de Xoxocotla, acusaron que las empresas traen su personal y son principalmente de Xalapa, y para evitar utilizar más mano de obra; llevan grandes ollas de concreto, lo que no garantiza que el pavimento con el que están trabajando sea de calidad.