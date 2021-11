Transparencia y rendición de cuentas se afianzan en el Gobierno Estatal: Contralora

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, destacó que la transparencia y la rendición de cuentas se han afianzado en estos tres años de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Afirmó que durante este tiempo han adquirido mayor experiencia a la hora de rendir cuentas a través de auditorías de revisiones tanto estatales como federales, lo que ha ayudado a ir contra la corrupción y la impunidad.“Es un trabajar continuo con las dependencias y entidades que cada vez se suman y se va entendiendo más este ejercicio de transparencia (…) estamos avanzando porque además estamos trabajando en contra de la corrupción y la impunidad”, manifestó en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.Y es que expuso que al detectarse omisiones en las acciones del deber ser por parte de los funcionarios, se generaron observaciones no solventadas y éstas van directo para responsabilidades.Santoyo Domínguez se dijo “muy satisfecha” de todo lo que ha avanzado el trabajo tras su llegada, gracias a la estructura laboral que tiene en la CGE y con los órganos internos de control (OIC) que están dentro de las dependencias y entidades.“Hemos tratado de ser muy puntuales en el combate a la corrupción, que no haya impunidad, que se lleven a cabo las investigaciones en tiempo y forma. Estamos solicitando a los OIC que tengan, aunque la Ley no lo dice como tal, un lapso de tiempo máximo de manera interna para entregar las investigaciones que tengan en curso”, expuso.La funcionaria estatal criticó que encontraron de pasadas administraciones investigaciones prescritas, expedientes a los que no se les dio trámite, lo que generó rezagos que no debían pasar porque, añadió, es lo que hace que haya más corrupción.“Cuando vemos que no se hace nada y esta impunidad crece y crece, todo mundo cree que nunca le va a pasar nada. Entonces éste es uno de los puntos más fuertes, junto con el control interno, que se ha impulsado, porque es la manera preventiva de que no se hagan estas actuaciones que pudieran ir en contra de la ética y de estos valores y principios que la Ley General de Responsabilidades del Servidor Público dice que si no haces esto o si lo haces mal, tienes estas posibles sanciones”, recordó.La Contralora General del Estado admitió que sí hay observaciones en la actual administración que tienen que ver con la omisión o por hacer las cosas mal por desconocimiento o por alguna intención.“Se están llevando a cabo investigaciones, los organismos de control deben de hacer las investigaciones. Han estado remitiendo a la Dirección de Responsabilidades estos informes de presunta responsabilidad administrativa”, precisó.Estimó que para mediados de 2022 se estén resolvieron todos los expedientes que se han generado en el actual Gobierno y no dejarlo olvidado, como siempre se hacía, sino que se aclaren las situaciones dentro de estas averiguaciones.“Sí se han aplicado sanciones, se han aplicado apercibimientos, también inhabilitaciones y también se ha solicitado a los titulares que tienen a esos servidores públicos la baja por pérdida de confianza, etcétera”, manifestó al poner como ejemplo casos en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) o la misma Contraloría.Aseveró que si bien la mayoría de los servidores públicos son muy honestos, algunos traen “algunas malas prácticas” y se les tiene que aplicar la Ley, depurándose así las distintas dependencias que integran el Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez.“Yo invito y exhorto a mis órganos internos de control y a todas las áreas que sean muy normativos en ese aspecto y cuando es la manera preventiva que digan están haciendo esto mal y se haga una falta administrativa. Y si se vuelve a incurrir en la misma falta, que se haga otra acta y en la tercera acta el servidor público puede ser destituido sin que esto después nos amerite una responsabilidad”, recomendó.Al comentar que se vigila muy de cerca que se aplique de manera correcta el recurso, sobre todo el federal, detalló que se hacen mesas de trabajo para ver cuáles son las áreas de oportunidad o por qué se está –a lo mejor– vulnerando esta transparencia o esta rendición de cuentas y que se aprenda o reaprenda a hacer los procesos para la aplicación de este recurso de manera segura”.Reveló que en estos análisis se han encontrado con observaciones recurrentes en las que se han pagado nóminas a personas que ya fallecieron y que después de un tiempo se detecta la situación, por lo que a su juicio falta sistematización entre que la persona se le da de alta en su acta de defunción y que esa información pasa a nóminas de SEV.“Es ese tipo de observaciones que parecieran que es una irregularidad por intención pero ahí a lo mejor a veces tenemos áreas de oportunidad en la sistematización de los procesos, que de manera inmediata a lo mejor fuera avisado, etcétera”.Tras la reforma a la Ley, ahora todos los servidores públicos deben entregar su declaración patrimonial, aunque los que tengan cargos de jefaturas y ganen más de 21 mil pesos deben entregarla de manera completa y los demás de manera simplificada.“Esto es un ejercicio de transparencia también y el sentido de saber qué es lo que tienes, es que año tras año podrías tener la posibilidad de que te revisen tu evolución patrimonial para ver si no se ha incrementado de manera no real o no razonable”, explicó.La Contralora especificó que con este cambio jurídico pasaron de 19 mil declaraciones patrimoniales que recibieron en 2020 a 200 mil en 2021, mismas que revisarán de manera estratégica y aleatoria sin que se haga adrede contra algún funcionario en particular.“Lo vamos a tratar con una metodología semi científica (…) aleatoriamente y con ciertos porcentajes de confiabilidad dependiendo si el perfil del servidor público es de alto riesgo a la vulnerabilidad de alguna posible corrupción, por ejemplo los que están en adquisiciones o los que toman decisiones a favor o en contra de algún servidor público”, agregó.Mercedes Santoyo aseguró que están trabajando coordinadamente con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para hacer las auditorías que les llevan a decir cómo se ejecutó el recurso por parte de las dependencias y entidades del recurso.“Estamos solicitando a todos los servidores públicos que no tengan miedo a transparentar lo que nosotros hacemos, que más bien nos alleguemos de la información que tenemos, que le demos al ciudadano la información que requiere y que también cuidemos esa información porque hay información que es reservada, que es confidencial, que debe ser ‘testada’ porque no toda es pública”, aclaró.La servidora pública mencionó que firmaron un convenio con el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) para capacitar a los municipios en materias relevantes.“Muchos de los alcaldes siempre van a responsabilidades o tienen alguna situación precisamente por el desconocimiento y creo que es el momento para que ellos puedan desarrollar ciertas capacidades y que tengan conocimientos básicos”, dijo.Añadió que acudieron a cinco sedes: Tuxpan, Xalapa, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos para ofrecerles esta información básica y algunos tips y situaciones que siempre son recurrentes de irregularidades.“Que vean a quiénes integran en su equipo, que sea personal capacitado y si no está tan capacitado, están a tiempo de capacitarlo para que llegue a operar de una manera correcta”, reiteró.A su decir, las dependencias y entidades no se deben ver como algo aislado, al igual que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los municipios, sino que tienen que trabajar en equipo con un mismo objetivo común que es el desarrollo del Estado.“Es una capacitación no de libro, sino con base en experiencias. Les decía: esto se va a encontrar y tienen que tener los ojos abiertos porque esto puede pasar. Éstas son las responsabilidades a que se pueden hacer acreedores por a lo mejor hacer las cosas por omisión o por intención, o porque alguien de abajo no está capacitado y así lo hizo y la responsabilidad es de ustedes”, finalizó.