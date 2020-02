Transparenta SEDARPA gasto en camionetas: pagó 4.5 mdp por 12 vehículos

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) gastó 4 millones 527 mil 922.02 pesos en la adquisición de 12 camionetas y vehículos tipo Sedán a finales de 2019, unidades que alcanzaron un costo máximo de 636 mil pesos.De acuerdo con dicha dependencia los contratos estuvieron a cargo del titular de la Unidad Administrativa de la SEDARPA, Fernando Sánchez Viveros.Los vehículos terrestres “para servicios y operación de programas públicos” se adquirieron mediante una licitación simplificada con invitación a cuando menos 3 proveedores.En cuanto a la licitación simplificada número LS-102T00000-0008-19 resultó ganadora Shinyu Automotriz, representada por Isabel Sosa Castillo, según el análisis del Dictamen Técnico Económico, con fecha del 18 de diciembre de 2019.“De lo antes expuesto, nos permite garantizar y proteger en su máxima dimensión los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, previstos en las normas constitucionales y legales que rigen la materia”.La dependencia, cuyo titular es Eduardo Cadena Cerón, compró una camioneta Pick Up 4x4 Nissan Np 300 Frontier Doble Cabina Diesel 2020 por 392 mil 675.86 pesos.Además, 6 Pick-Up Nissan NP300 Doble Cabina TM AC PAQ SEG de 6 velocidades Modelo 2020 con costo unitario de 284 mil 706.90 pesos, por un total de 1 millón 708 mil 241.40 pesos. Además, una SUVS Nissan Xtrail de 5 Puertas 2 Row modelo 2020 por 353 mil 222.41 pesos.De esta manera, el total de pago a Shinyu Automotriz fue por 2 millones 846 mil 802.02 pesos, IVA incluido, aunque la dependencia tenía suficiencia presupuestal por 4 millones 568 mil pesos.En cuanto al segundo contrato LS-102T00000-008-19 se realizó con la empresa Sábalo de Xalapa, S.A. de C.V., representada por Sharai Reyes Martínez, también mediante una licitación simplificada a cuando menos 3 proveedoresConcretamente se adquirió una camioneta SUVS 4X4 Jeep Cherokee Trailhawk Modelo 2020 por 636 mil 254.31 pesos y 3 vehículos Sedan Doodge Neon GT Automático Modelo 2020, con costo unitario de 270 mil 995.69 pesos; por un total de un millón 681 mil 120 pesos, IVA incluido.Cabe señalar que legisladores del PAN en el Congreso del Estado cuestionaron que dichos contratos no fueron transparentados por la dependencia, no obstante, ya se difundieron las bases de dichos convenios.